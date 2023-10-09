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港聞二

許樹昌料年底前現新冠高峰

【明報專訊】本港仍處夏季流感季節，新冠病毒活躍度近期則維持平穩，新冠陽性比率維持8%至9%。前政府抗疫專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨稱，目前每日有100至120宗新冠個案入院，由於上一個高峰期在今年4至6月，抗體會於4至6個月後減弱，估計本月至年底將出現新一個新冠高峰期，維持以XBB變異病毒株為主流。

衛生防護中心截至上周三（4日）數據顯示，本港過去一周的新冠陽性比率為9.12%，並錄得38宗嚴重及經初步評估與新冠有關的死亡個案，較上一周27宗稍增；污水監測樣本、嚴重和死亡個案中，98%仍然屬XBB及其後代。

科委會本周商引入XBB疫苗

美國食品藥物管理局（FDA）上月起先後認可3款針對XBB.1.5病毒株研發的新一代疫苗，其中輝瑞和莫德納以mRNA技術研發，諾瓦瓦克斯（Novavax）則以重組蛋白技術研發。身兼衛生防護中心轄下聯合科學委員會主席之一的許樹昌昨於無綫《講清講楚》稱，3款疫苗可覆蓋目前海外流行的EG.5.1及BA.2.86病毒株，聯合科學委員會本周將討論引入哪款疫苗，強調最重要是產生的抗體水平夠高，料引入後將資助高危群組接種。

至於是否傾向只引入一款疫苗，許樹昌向本報稱未有定論，仍待委員會討論。

流感方面，許樹昌稱上周仍有上升趨勢，但由於社區仍有不少人戴口罩，估計未必會出現大型爆發。他預計明年1至3月為冬季流感爆發時期，呼籲年滿65歲長者、長期病患者、兒童等高危群組盡快接種流感疫苗。

相關字詞﹕新冠病毒 流感 疫苗可預防疾病科學委員會 新冠疫苗 許樹昌

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