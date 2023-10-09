場外兌換店東館負責人被捕 帖文稱清白 定追究JPEX

累計拘28人 涉款15.6億

蔡曉東昨中午曾在Instagram發文，稱自己9月在國內外旅行，昨日則已在香港境內全力協助警方調查，並稱沒拿過任何一筆款項，更沒有參與過「JPEX的收割事件」，對此亦完全不知情。他聲稱自上月中起，心情已完全崩潰，亦因事件失去逾95%資產，現只剩餘最後20萬元。

稱一直蒐證 全力助查

蔡在帖文向公眾道歉，稱自己無知、愚蠢，令支持者失望。他稱自上月中起一直蒐集證據和資料，為避免打草驚蛇，故未有透露行蹤及去向，更表明會全力協助警方，若JPEX未有開放予投資者提幣，他一定會追究到底，與JPEX「勢不兩立」。

翻查公司註冊處資料，蔡曉東現為4間公司董事，當中一間是擔保公司，其餘為私人公司，包括「無限東海有限公司」；該3間私人公司同一名公司秘書已於上月22日向公司註冊處遞交辭職通知書。資料顯示，「無限東海」報稱的辦事處地址，正是「東館Tung Club」的地址，曾於上月18日被警方搜查，其職員余啟輝亦於日前被捕。