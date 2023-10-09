場外兌換店東館負責人被捕 帖文稱清白 定追究JPEX

【明報專訊】JPEX涉串謀詐騙案昨再多一人被捕，警方在機場拘捕一名28歲返港男子，據悉是場外虛擬資產貨幣兌換商（OTC）「東館」的負責人、「Hong Coin講幣」創辦人蔡曉東。案件累計28人被捕，警方昨指其中一人正被扣查，其餘27人獲准保釋候查，須於10月下旬至12月下旬向警方報到。截至昨午5時，警方累計接獲2538名受害人報案，涉款約15.6億元。
累計拘28人 涉款15.6億
蔡曉東昨中午曾在Instagram發文，稱自己9月在國內外旅行，昨日則已在香港境內全力協助警方調查，並稱沒拿過任何一筆款項，更沒有參與過「JPEX的收割事件」，對此亦完全不知情。他聲稱自上月中起，心情已完全崩潰，亦因事件失去逾95%資產，現只剩餘最後20萬元。
稱一直蒐證 全力助查
蔡在帖文向公眾道歉，稱自己無知、愚蠢，令支持者失望。他稱自上月中起一直蒐集證據和資料，為避免打草驚蛇，故未有透露行蹤及去向，更表明會全力協助警方，若JPEX未有開放予投資者提幣，他一定會追究到底，與JPEX「勢不兩立」。
翻查公司註冊處資料，蔡曉東現為4間公司董事，當中一間是擔保公司，其餘為私人公司，包括「無限東海有限公司」；該3間私人公司同一名公司秘書已於上月22日向公司註冊處遞交辭職通知書。資料顯示，「無限東海」報稱的辦事處地址，正是「東館Tung Club」的地址，曾於上月18日被警方搜查，其職員余啟輝亦於日前被捕。