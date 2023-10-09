明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

場外兌換店東館負責人被捕 帖文稱清白 定追究JPEX

【明報專訊】JPEX涉串謀詐騙案昨再多一人被捕，警方在機場拘捕一名28歲返港男子，據悉是場外虛擬資產貨幣兌換商（OTC）「東館」的負責人、「Hong Coin講幣」創辦人蔡曉東。案件累計28人被捕，警方昨指其中一人正被扣查，其餘27人獲准保釋候查，須於10月下旬至12月下旬向警方報到。截至昨午5時，警方累計接獲2538名受害人報案，涉款約15.6億元。

累計拘28人 涉款15.6億

蔡曉東昨中午曾在Instagram發文，稱自己9月在國內外旅行，昨日則已在香港境內全力協助警方調查，並稱沒拿過任何一筆款項，更沒有參與過「JPEX的收割事件」，對此亦完全不知情。他聲稱自上月中起，心情已完全崩潰，亦因事件失去逾95%資產，現只剩餘最後20萬元。

稱一直蒐證 全力助查

蔡在帖文向公眾道歉，稱自己無知、愚蠢，令支持者失望。他稱自上月中起一直蒐集證據和資料，為避免打草驚蛇，故未有透露行蹤及去向，更表明會全力協助警方，若JPEX未有開放予投資者提幣，他一定會追究到底，與JPEX「勢不兩立」。

翻查公司註冊處資料，蔡曉東現為4間公司董事，當中一間是擔保公司，其餘為私人公司，包括「無限東海有限公司」；該3間私人公司同一名公司秘書已於上月22日向公司註冊處遞交辭職通知書。資料顯示，「無限東海」報稱的辦事處地址，正是「東館Tung Club」的地址，曾於上月18日被警方搜查，其職員余啟輝亦於日前被捕。

上 / 下一篇新聞

杭州亞運謝幕 港隊53牌豐收 8金平紀錄獎牌數寫歷史 團長霍啟剛展望明年巴黎奧運
杭州亞運謝幕 港隊53牌豐收 8金平紀錄獎牌數寫歷史 團長霍啟剛展望明年巴黎奧運
港足光榮返港 今開操備戰世盃外 亞運隊6成員續入選大港腳 周四大球場鬥不丹
港足光榮返港 今開操備戰世盃外 亞運隊6成員續入選大港腳 周四大球場鬥不丹
空手道「夫妻檔」無緣獎牌留憾
空手道「夫妻檔」無緣獎牌留憾
香港鬥志：亞運圖輯
香港鬥志：亞運圖輯
JPEX澳洲總部拆招牌 租戶資料刪除 會計界：或影響投資者執法部門處理案件
JPEX澳洲總部拆招牌 租戶資料刪除 會計界：或影響投資者執法部門處理案件
許樹昌料年底前現新冠高峰
許樹昌料年底前現新冠高峰
陳茂波料今年財赤較預期大 稱中長期財政仍穩健
陳茂波料今年財赤較預期大 稱中長期財政仍穩健
藝發局減資助 兩成藝團撥款5年未升 有委員稱變相減薪「懲罰」 指政府增資源方關鍵
藝發局減資助 兩成藝團撥款5年未升 有委員稱變相減薪「懲罰」 指政府增資源方關鍵
成立14年首獲年度資助 小劇團：仍「睇餸食飯」
成立14年首獲年度資助 小劇團：仍「睇餸食飯」
話你知：藝發局兩類支援 唯「年度資助」恒常助藝園營運
話你知：藝發局兩類支援 唯「年度資助」恒常助藝園營運
文化委會討論《文藝藍圖》 鄭泳舜：大致完成
文化委會討論《文藝藍圖》 鄭泳舜：大致完成
掛9號前15分鐘預告 乘客滯港鐵站 列車停駛 紅磡機場的士站打蛇餅 職員派樽裝水餅乾
掛9號前15分鐘預告 乘客滯港鐵站 列車停駛 紅磡機場的士站打蛇餅 職員派樽裝水餅乾
一年內兩掛9號波 1999年來首次
一年內兩掛9號波 1999年來首次
嚴陣以待 黃大仙中心環翠車場築防水板堆沙包
嚴陣以待 黃大仙中心環翠車場築防水板堆沙包
警消防民間合力 風下續尋男拔生
警消防民間合力 風下續尋男拔生
去年落成 先進中心塌間隔牆 科技園稱不礙結構已促查 議員批披露太少
去年落成 先進中心塌間隔牆 科技園稱不礙結構已促查 議員批披露太少
城大消費者信心指數遜上季 對物價最擔憂
城大消費者信心指數遜上季 對物價最擔憂
八旬婦過路捱撞亡 的士司機涉危駕被捕
八旬婦過路捱撞亡 的士司機涉危駕被捕
灣區熱搜：建細胞庫研綠能 中大據點擴東莞
灣區熱搜：建細胞庫研綠能 中大據點擴東莞
灣區熱搜：福田新設研究院 盼河套早日聯通
灣區熱搜：福田新設研究院 盼河套早日聯通
灣區熱搜：創業在中大：校友合辦益生菌科企 藉校方科學園進軍深圳
灣區熱搜：創業在中大：校友合辦益生菌科企 藉校方科學園進軍深圳
AR遙距復康方案 紓物理治療師荒
AR遙距復康方案 紓物理治療師荒
大型測試獲馬會資助
大型測試獲馬會資助
【Emily】冒險樂園「幣圈」 市民話任擺都砸界 掟幣者不滿職員指無效報案 警列糾紛
【Emily】冒險樂園「幣圈」 市民話任擺都砸界 掟幣者不滿職員指無效報案 警列糾紛
【Emily】8號生日掛8號波 吸風台長：關我事
【Emily】8號生日掛8號波 吸風台長：關我事
【Emily】政府港協周六辦亞運祝捷會
【Emily】政府港協周六辦亞運祝捷會
【Emily】港大頒8名譽院士 包括抗疫3將
【Emily】港大頒8名譽院士 包括抗疫3將
【Emily】100煤氣調壓站智能化 年慳6000度電
【Emily】100煤氣調壓站智能化 年慳6000度電
【Emily】「港深湘連睇條鐵」 鐵路迷近距離參觀
【Emily】「港深湘連睇條鐵」 鐵路迷近距離參觀