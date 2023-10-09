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港聞二

JPEX澳洲總部拆招牌 租戶資料刪除 會計界：或影響投資者執法部門處理案件

【明報專訊】涉嫌在港串謀詐騙的虛擬資產交易平台JPEX曾聲稱取得多國牌照，本報繼上月發現JPEX在澳洲的登記公司已申請撤銷註冊，近日再發現其位於澳洲悉尼的研發總部懷疑已人去樓空，大廈外的招牌亦遭拆除。翻查當地土地註冊資料，該單位由JPEX租用，租約原定2025年屆滿，但近日地產公司網頁已刪去租戶資料。會計界立法會議員黃俊碩認為澳洲JPEX研發總部若遷走，或影響投資者和執法部門處理案件。本報查詢是否知悉JPEX在澳洲的動向時，警方回覆稱不評論個案調查行動細節，又表示採取任何行動會按實際情况，依法處理。

警不評論知否JPEX澳洲動向

根據JPEX官方網站，去年曾至少三度發公告，稱其研發總部於去年第三季落戶悉尼，位於新南威爾士省Rosebery區，更稱會把研發總部命名「元界實驗室（Metaverse Lab）」。

翻查新南威爾士省的土地註冊部門資料，JPEX並非該單位業主，而是自去年5月以其澳洲公司「JP-EX CRYPTO ASSET PLATFORM PTY LTD」租下，租約為期3年，至2025年5月屆滿。該單位業主為一名外籍人士，相關註冊文件由一間法律服務公司提交。

地產公司持有 原租約至2025

翻查澳洲證券與投資委員會（ASIC）紀錄，該法律服務公司地址與一間名為「TRIDENT REAL ESTATE CAPITAL」的地產公司相同，位置與上述JPEX租用單位相距只約4分鐘步行路程；翻查「TRIDENT REAL ESTATE CAPITAL」網站，發現其中一名董事與該單位業主姓名相同，而該網站亦有介紹上述單位業權百分百由他們擁有，單位佔地面積為457平方米，可作商業或工業用途，有8個停車位，主要租戶（Major Tenant）為「JPEX Crypto Platform」。

本報記者上周一透過電郵，向「TRIDENT REAL ESTATE CAPITAL」查詢JPEX相關事宜，包括與香港警方曾否有聯絡、是否終止與JPEX的合約等，惟截稿前未有回覆。不過，記者發電郵翌日再次翻查網站，發現該單位租戶資料已刪除。

ASIC稱知悉JPEX涉詐騙 拒評論

本報早前發現，「JP-EX CRYPTO ASSET PLATFORM PTY LTD」於上月19日向ASIC提交自願撤銷註冊申請，當局會在兩周內處理申請。ASIC回應本報記者查詢時表示，知悉JPEX涉嫌串謀詐騙事宜，但是不評論有否與香港警方聯絡、有否就JPEX事件收到投訴或調查。

黃俊碩認為，JPEX澳洲研發總部的變動，或會令事件一旦牽涉法律訴訟時，少了一個派送法庭文件及尋找被告的地址。他以香港為例，一間公司一般會有註冊辦事處地址用作通訊，包括送遞法庭文件、尋覓公司負責人，公司即使搬遷，亦有責任登記新地址，相信澳洲情况一樣。

明報記者 陳亦瀅

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