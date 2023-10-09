曾研發「希望之手」機械手

2012年，他曾研發出稱為「希望之手」的機械手，利用接觸病人皮膚的感應器感應其肌電波（EMG），再發力幫助病人完成手指開合的動作。病人在使用「希望之手」的過程中，就會持續的收縮相關肌肉和鍛煉到相關神經細胞。湯啟宇後來將相關技術授權給一間公司，讓後者將「希望之手」商品化。

湯啟宇轉到中大工作之後，近年又研發了「樂希復康手」，還參與創辦樂希機械人有限公司（Hopebotics）將它商業化。「樂希復康手」可算是「希望之手」的升級版，除了感應中風病人皮膚的肌電波之外，它還可以配合腦電波帽來同時感應病人的腦電波。

今次的酷生命科技有限公司是湯啟宇創辦的第二間公司，他稱，幾個創辦人當時自籌了50萬元，並獲得「大學科技初創企業資助計劃」（TSSSU）資助50萬元。但那約40間日間護理中心和日間社區康復中心的測試計劃牽涉很多費用，要靠賽馬會的資助才完成。