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港聞

港聞二

大型測試獲馬會資助

【明報專訊】湯啟宇在1995年畢業於香港大學，取得電腦工程學士學位。隨即取得太古集團的獎學金，到英國攻讀生物醫學工程，在1999年取得博士學位。同年，他回港加入理工大學，進行博士後研究。2001年起，他開始在理工大學任教，直至2015年轉到中大。

曾研發「希望之手」機械手

2012年，他曾研發出稱為「希望之手」的機械手，利用接觸病人皮膚的感應器感應其肌電波（EMG），再發力幫助病人完成手指開合的動作。病人在使用「希望之手」的過程中，就會持續的收縮相關肌肉和鍛煉到相關神經細胞。湯啟宇後來將相關技術授權給一間公司，讓後者將「希望之手」商品化。

湯啟宇轉到中大工作之後，近年又研發了「樂希復康手」，還參與創辦樂希機械人有限公司（Hopebotics）將它商業化。「樂希復康手」可算是「希望之手」的升級版，除了感應中風病人皮膚的肌電波之外，它還可以配合腦電波帽來同時感應病人的腦電波。

今次的酷生命科技有限公司是湯啟宇創辦的第二間公司，他稱，幾個創辦人當時自籌了50萬元，並獲得「大學科技初創企業資助計劃」（TSSSU）資助50萬元。但那約40間日間護理中心和日間社區康復中心的測試計劃牽涉很多費用，要靠賽馬會的資助才完成。

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