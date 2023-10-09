灣區熱搜：創業在中大：校友合辦益生菌科企 藉校方科學園進軍深圳

曾志謙在商界打滾多年，曾獲2000年香港青年工業家協會青年工業家獎，他自言創辦BioMed前已「退緊休」，機緣巧合下結識徐國榮和盧景勳，「當時是2018年的夏天，正是一次中大校友聚會」。曾志謙認為徐教授的研究成果有商業價值，便請他負責研發，盧醫生則出任醫學總監負責臨牀部分，身為行政總裁的曾志謙則主管商業投資，「我們是三頭馬車，缺一不可，我很珍惜這個中文大學的團隊」。

2019年1月，公司入駐香港科學園，同年已推出首個產品，以益生菌改造腸道微生態，後更推出測試包，可提供「度身訂做」的治療方案。

「疫情後，大家知道天有不測之風雲，多了關注健康資訊，也願意嘗試新事物。」曾志謙說，其產品已進入香港多間連鎖診所，2021年10月在萬寧零售，業務發展迅速，「在香港的B2C市場已經確立，內地還是真空」。去年9月，科學園向其推介深圳分園，曾志謙即申請入駐，他認為河套首先是地理方便，科學園亦是默契的合作伙伴。他同時入駐中大深圳研究院眾創中心，「中大的校友網絡很強，也感受到大學是真心想將這裏做好」。BioMed年初註冊子公司「深圳准腸康生物醫學科技有限公司」，於內地臨牀研究，並物色合作廠商，未來還有意在廣州或深圳設研究中心，且要建立內地銷售團隊，將業務拓展到天貓、京東等線上渠道。

獲阿里戈壁融資盈健入股 擬進軍東南亞

今年4月，BioMed獲得由阿里巴巴香港創業者基金、戈壁大灣區（Gobi Partners GBA）及全球藥業（TIMC）合作的種子輪融資，籌得200萬美元（約1560萬港元），近期再獲盈健醫療（1419）戰略入股。曾志謙說，除了內地，還有意把業務擴展到泰國等東南亞國家，將於年底或明年初再籌備下一輪融資。