灣區熱搜：建細胞庫研綠能 中大據點擴東莞

從2018年的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，到今年8月的國務院河套規劃，中央不斷有新政支持港澳大學與內地產學研合作。香港中文大學早於2006年開始北上，多年來相繼建設香港中文大學（深圳）、深圳研究院、深港創新研究院（福田）等。藉灣區之機，中大副校長陳偉儀透露，除於河套香港園區建設細胞庫及罕見病研究中心，中大還已跳出深圳，與籌建中的東莞大灣區大學共建綠色能源與先進材料研究院。明報記者 林迎

中大副校長陳偉儀（圖）接受本報訪問表示，大灣區各地政府很積極，每有項目往往都邀請香港的大學加入，中大決定合作前會權衡對學校益處及能否符合當地目標。現時中大在大灣區「陣容」鼎盛（見大圖），包括今年3月於河套深圳一側的深港科技創新合作區新成立深港創新研究院（福田）（見另稿）。

國家多樣本庫少細胞庫 河套建中心利擴來源

陳偉儀又說，中大正與港府商議，待河套香港園區建成後建設一個細胞庫及罕見病研究中心，儲存並研究遺傳病患的細胞，「放眼整個國家較多的是生物樣本庫，很需要有一個細胞庫」。他解釋，將地點放在河套可擴大細胞來源，除服務香港和大灣區內地城市，還可服務全國。

內地一直嚴控人類遺傳資源（血液、細胞、人體組織等）出入境。去年科技部以4間香港院校為試點，為內地人類遺傳資源過境香港科研使用提供便利。河套規劃頒布後，科技部亦稱會「打通制約科技要素流動的瓶頸和堵點」。中大深圳研究院執行院長林煌權稱，便利措施推出前，中大不少團隊已參與內地醫學研究，又必須用到遺傳資源材料，故一定要在內地有研究基地，2011年啟用的深圳研究院正擔當此角色，「河套是深港在地理上的結合點，各間大學一定會利用政策，透過這一特殊區域，系統地解決以前的困難」。

偕大灣區大學合育研究生 或一學生兩地兩師

北拓灣區並不止深圳一地，去年中大與東莞松山湖大灣區大學簽署協議，中大理學院將與大灣區大學共建先進材料與綠色能源研究院。陳偉儀兩個月前到訪東莞參觀正興建的大灣區大學，「建築已經封頂，在做內部裝修，並着手採購設備和儀器，有望在一年內可以運作」。陳稱中大將與大灣區大學聯合培養研究生，未來或設「雙導師」制度，兩校同步招生，研究生在兩地各有一名導師，在兩間學校研究。

中大深圳研究院內設的眾創中心將升級，中大深圳研究院長任揚解釋，內地孵化空間分為眾創空間、孵化器、產業園、加速器等不同級別，中大眾創中心原本屬最低一級，深圳市有關官員視察後，認為眾創中心符合條件升級做孵化器，升級後可獲政府更多資助和更優惠政策，但有一個條件：要有投資行為。

深圳眾創中心「升級」孵化器 明年試參投

為此，今年9月初，籌備了一年多的港中大創新投資（深圳）有限公司成立，可為初創公司提供融資。「大學撥了錢做創投，一開始會很小心。」任揚稱，目標是撬動外界投資，若有其他投資公司不太肯定某間初創的技術水準，中大可請相關領域教授評估，讓投資公司準確判斷；若決定投資，中大的基金也可跟投，「這是一種新嘗試，對於投資公司、初創公司和中大都有利」。林煌權則稱，按政府要求，孵化器每年最少要投資一次，沒限定金額，預計明年中大會先嘗試參投一兩個項目，強調初期會謹慎行事。

「多中心」模式 「灣區發展辦」協調

展望未來，中大會以「多中心」模式在內地發展。陳偉儀稱，將邀中大（深圳）的研究項目加入中大深港創新研究院（福田），在蛇口、前海或會有新的合作機構出現，並由中大大灣區發展辦公室協調各機構，將前線的困難和需要及時上報，亦確保大學的政策執行落地。

大學在灣區【系列一】