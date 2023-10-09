城大消費者信心指數遜上季 對物價最擔憂

生活消費狀况指數最高 經濟發展信心跌幅大

城大管理科學系於8月20日至9月26日訪問千名年滿18歲並在本地常住的香港居民，結果顯示，今年第3季香港消費者信心整體指數全部較去年同期上升，但部分較上季下跌。

生活消費狀况為今年最高的分指數的項目，達108.3，較去年大升46.9%，但只多過上季0.7%。城大稱香港消費者對生活消費狀况的信心幾乎保持不變，仍略高於100，表示消費者對此範疇的信心屬中性。

信心指數較上季跌幅最大的是經濟發展，錄得87.8，下跌11.3%。物價狀况方面，分指數為72.6，較上季升7.4%。城大指未來3個月物價信心指數為76.5，連續4個季度是信心最低的分指數，反映消費者對本港的物價狀况仍欠信心。

城大指整體指數結果與上季相比有所下跌，是因消費者對部分範疇的信心均有下跌，香港消費者仍對生活消費狀况最有信心，對物價狀况最缺乏信心；又稱從絕對數值上看，今季結果反映香港消費者對就業狀况和生活消費狀况的信心僅屬中性，但對其他範疇仍缺信心，特別對物價狀况最擔憂。