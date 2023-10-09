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港聞二

去年落成 先進中心塌間隔牆 科技園稱不礙結構已促查 議員批披露太少

【明報專訊】香港科技園公司昨公布旗下位於將軍澳創新園、去年才落成的「先進製造業中心」，7樓一幅用作走廊間隔的非主力牆壁於前日（7日）早上「倒塌」，指無人受傷，沒影響大樓建築物結構安全，惟沒交代塌牆面積、涉事樓層需否封閉等。科技園公司稱高度關注事件並正嚴肅跟進，已要求總承建商金門建築立即為中心各層同類間隔牆全面檢查及跟進，並要求盡快於本周內提交初步調查報告。有議員批評該公司披露資訊太少，應交代塌牆面積、涉事非主力牆是否組件等。

本報正就事件向屋宇署查詢。至於塌牆面積、多少租戶受影響、涉事樓層需否封閉、中心各層共多少同類間隔牆，科技園公司截稿前沒回應。

金門：檢查大樓同類非主力牆

租戶稱科技園要求員工本周勿回中心

科技園公司首席項目總監何國聰透過科技園的新聞稿表示，基於安全及審慎起見，公司已向先進製造業中心所有租戶通報事件，會委託獨立第三方檢查以策安全。

金門建築執行董事陳志強稱對事件十分關注，公司已就事件成立獨立小組詳細深入調查，正為大樓內其他同類非主力牆壁全面檢查。

相達生物科技是中心租戶，其董事長及首席執行官招彥燾稱，事後收到科技園通知有關事件。招說其公司在中心8樓，仍在裝修，並引述科技園指8樓有同類間牆，科技園已要求他的公司員工本周勿回中心，有待勘測工作完成。

田北辰：科技園屬公營機構 應即公布詳情

實政圓桌立法會議員田北辰認為，科技園作為公營機構，更應即時公布已知詳情，包括塌牆面積、涉事非主力牆是否組件、多少同類牆壁需調查等，批評其透露的資訊太少，令外界不知事件嚴重性。他說若照足屋宇署要求應不會出事，關注是否事後裝修「有人郁咗啲嘢」，就有待調查，亦關注涉事非主力牆是否組件。

測量師學會建築政策小組主席何鉅業稱，一般間隔牆可用石屎作材料，或可用輕磚作材料，以方便安裝搬運，但後者需用鋼鐵加固。他稱由於不知道建造方法和塌牆尺寸，難估計塌牆原因，可能局部施工或安裝方法出問題，或受外力影響。註冊結構工程師倪學仁稱目前資訊太少，難言塌牆原因；非結構間牆在《建築物條例》下可豁免入則，除非有防火等其他用途，但不論需否入則，也需確保結構穩妥。

先進製造業中心去年2月落成，總樓面面積108,580平方米，提供高規格生產基地，亦提供具專屬物流服務的生產空間等。中心工程由金門建築承辦，合約總值47.5億元，金門在官網提到該項目在廠房預製75%的鋼結構組件及將70%的機電組件模組化，從而令施工安全、品質和效率達至最高標準。

相關字詞﹕先進製造業中心 將軍澳創新園 科技園公司

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