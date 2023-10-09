去年落成 先進中心塌間隔牆 科技園稱不礙結構已促查 議員批披露太少

本報正就事件向屋宇署查詢。至於塌牆面積、多少租戶受影響、涉事樓層需否封閉、中心各層共多少同類間隔牆，科技園公司截稿前沒回應。

金門：檢查大樓同類非主力牆

租戶稱科技園要求員工本周勿回中心

科技園公司首席項目總監何國聰透過科技園的新聞稿表示，基於安全及審慎起見，公司已向先進製造業中心所有租戶通報事件，會委託獨立第三方檢查以策安全。

金門建築執行董事陳志強稱對事件十分關注，公司已就事件成立獨立小組詳細深入調查，正為大樓內其他同類非主力牆壁全面檢查。

相達生物科技是中心租戶，其董事長及首席執行官招彥燾稱，事後收到科技園通知有關事件。招說其公司在中心8樓，仍在裝修，並引述科技園指8樓有同類間牆，科技園已要求他的公司員工本周勿回中心，有待勘測工作完成。

田北辰：科技園屬公營機構 應即公布詳情

實政圓桌立法會議員田北辰認為，科技園作為公營機構，更應即時公布已知詳情，包括塌牆面積、涉事非主力牆是否組件、多少同類牆壁需調查等，批評其透露的資訊太少，令外界不知事件嚴重性。他說若照足屋宇署要求應不會出事，關注是否事後裝修「有人郁咗啲嘢」，就有待調查，亦關注涉事非主力牆是否組件。

測量師學會建築政策小組主席何鉅業稱，一般間隔牆可用石屎作材料，或可用輕磚作材料，以方便安裝搬運，但後者需用鋼鐵加固。他稱由於不知道建造方法和塌牆尺寸，難估計塌牆原因，可能局部施工或安裝方法出問題，或受外力影響。註冊結構工程師倪學仁稱目前資訊太少，難言塌牆原因；非結構間牆在《建築物條例》下可豁免入則，除非有防火等其他用途，但不論需否入則，也需確保結構穩妥。

先進製造業中心去年2月落成，總樓面面積108,580平方米，提供高規格生產基地，亦提供具專屬物流服務的生產空間等。中心工程由金門建築承辦，合約總值47.5億元，金門在官網提到該項目在廠房預製75%的鋼結構組件及將70%的機電組件模組化，從而令施工安全、品質和效率達至最高標準。