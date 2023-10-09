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空手道「夫妻檔」無緣獎牌留憾

【明報專訊】杭州亞運昨日煞科，香港空手道隊壓軸出場，惟「夫妻檔」鄭子文及曾綺婷分別於男子團體形及女子自由組手50公斤以下級鎩羽而歸，無緣以獎牌為各自的亞運生涯作結。曾綺婷在復活賽失利後泣不成聲，直言百感交集，也留下遺憾。

曾綺婷眼泛淚光 「對不起自己」

曾綺婷在女子50公斤級組手16強面對哈蕯克籍星將恩拜比，兩人早前在亞洲賽決賽碰頭，當時港將勝出首膺亞洲冠軍。世界排名第4的曾綺婷先取1分下及後遭反撲，力戰下以2：3告負。其後轉戰復活賽的她，以6：12不敵日籍選手宮原美穗，最終無緣獎牌。她在比賽尚餘幾秒時已眼泛淚光，結束時更掩面而泣，賽後在混合採訪區也未能平復情緒，「好想帶走一面獎牌，3屆以來我覺得今年是最想做到，因這年真的很努力，希望證明給大家看。我覺得很對不起自己」。

曾綺婷坦承在抽籤結果出爐時已預計是硬仗，但自信有力勝出。首圈即面對亞洲賽決賽對手，她亦盡了200%努力，「那場打到差不多體能盡耗，我跟自己說一定要是勝利那個，只是做不到」。這也是曾綺婷繼2014年仁川亞運後再與獎牌擦肩，「這是我最後一屆，不能用獎牌來終結，並非完美總結」。她在月底將戰世界賽，早前已暗示會淡出港隊的她，盼好好享受比賽。

另外，「四朝元老」鄭子文伙鄧宇軒和洪晧崴出戰男子空手道團體形，他們在第1組憑「八步連」得40.7分，僅負澳門隊排次名跌入銅牌戰。港隊在銅牌戰面對伊拉克隊除使出套拳，也合演一套「化解」動作，港隊終獲40.6分，以1.2分之差跟獎牌緣慳。

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