外地律師5年跌9% 張國鈞：關疫情 非特別嚴重

稱疫下多遙距 不需在港工作

張國鈞於昨日播出的有線新聞《有理有得傾》被問及，外地律師人數下跌是否反映外國律師對本港法治信心動搖，張不同意，稱疫情下包括跨國律師行在內，很多跨境工作可遙距處理，不再需要太多員工在港工作，但不代表他們在港業務減少。他又認為，很多外國律師行提供與香港有關的法律服務日增，不再以外國律師行而是以本地律師行形式提供服務，亦令數字減少。

前海「港資港法」盼擴至穗莞深

張國鈞表示，律政司去年流失約90人，包括退休、辭職，認為與其他政府部門相若。他說，律政司很重視搶人才，故今年起與本港頂尖律師行採同樣做法，提早一年招聘將畢業學生。

律政司今年初成立「粵港澳大灣區專責小組」，6月舉行第二次會議時曾討論爭取擴展「港資港法」和「港資港仲裁」至大灣區內地城市。張稱，「港資港法」即香港企業倘在前海做生意可於合約列明用香港法律處理民事及商事糾紛，希望日後可推廣到大灣區其他城市，特別是本地生產總值（GDP）增長較強的深圳、廣州、東莞。

另外國務院上月底宣布，大灣區律師執業考試試點計劃延長至2026年，張形容反映很理想，截至今年9月已有357名香港律師取得大灣區執業證，今年底會與內地部門合作，於內地為這批執業律師提供實務培訓。