被指遲介入JPEX案 許正宇：一直強調僅持牌機構符要求

【明報專訊】虛擬資產交易平台JPEX懷疑詐騙案，財經事務及庫務局長許正宇被問及政府及證監會介入是否太遲時表示，當局過去一直透過不同渠道強調只有持牌機構才符合要求，證監會亦有向投資者預警，投資者及理財教育委員會亦有做大量教育工作。他又重申今次事件反映監管重要。
許正宇昨出席港台《星期六問責》表示，JPEX案發展至今性質「清晰」，「是一個無牌的交易平台的詐騙事件」。今年6月起推出的發牌制度設一年過渡期，容許符合要求者可營業至明年5月底，被問到會否考慮縮短過渡期，許說政府在進入市場監管時已有很多參與者存在，認為政府角色在於提醒市民，即使有平台正申請牌照，相關平台仍未獲發牌，市民應在有牌平台投資。
至於有意見質疑JPEX以往廣告鋪天蓋地卻欠監管，許正宇說，政府對無牌虛擬資產交易平台的宣傳有罰則，違規者最高判囚7年及罰款500萬元。他又稱，今年6月推出的發牌制度，有多方面保障投資者，原則類似對傳統金融業的監管，亦有規定平台將投資者資產存放在線下錢包，防止黑客盜取。
刺激股市措施 短期內交報告
本港股市低迷，上周四（5日）主板成交僅470億元，創2018年12月28日以來新低。被問及有何措施刺激股市，許正宇表示，政府今年8月底成立促進股票市場流動性專責小組，目標短期內、尤其在本月《施政報告》公布前，向特首提交報告。
許表示，本港股市低迷涉及內外因素，內在包括涉及本港股票市場的交易體制、上市安排等，外在則要探討如何吸納更多資金，小組正緊密開會討論。
港交所日前表示，正與政府及監管機構研究惡劣天氣下繼續運作的安排。許正宇回應稱，政府着緊此事，目標是今年底前開始市場諮詢，討論方案並盡快落實安排。