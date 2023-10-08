被指遲介入JPEX案 許正宇：一直強調僅持牌機構符要求

許正宇昨出席港台《星期六問責》表示，JPEX案發展至今性質「清晰」，「是一個無牌的交易平台的詐騙事件」。今年6月起推出的發牌制度設一年過渡期，容許符合要求者可營業至明年5月底，被問到會否考慮縮短過渡期，許說政府在進入市場監管時已有很多參與者存在，認為政府角色在於提醒市民，即使有平台正申請牌照，相關平台仍未獲發牌，市民應在有牌平台投資。

至於有意見質疑JPEX以往廣告鋪天蓋地卻欠監管，許正宇說，政府對無牌虛擬資產交易平台的宣傳有罰則，違規者最高判囚7年及罰款500萬元。他又稱，今年6月推出的發牌制度，有多方面保障投資者，原則類似對傳統金融業的監管，亦有規定平台將投資者資產存放在線下錢包，防止黑客盜取。

刺激股市措施 短期內交報告

本港股市低迷，上周四（5日）主板成交僅470億元，創2018年12月28日以來新低。被問及有何措施刺激股市，許正宇表示，政府今年8月底成立促進股票市場流動性專責小組，目標短期內、尤其在本月《施政報告》公布前，向特首提交報告。

許表示，本港股市低迷涉及內外因素，內在包括涉及本港股票市場的交易體制、上市安排等，外在則要探討如何吸納更多資金，小組正緊密開會討論。

港交所日前表示，正與政府及監管機構研究惡劣天氣下繼續運作的安排。許正宇回應稱，政府着緊此事，目標是今年底前開始市場諮詢，討論方案並盡快落實安排。