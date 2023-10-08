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港聞

港聞二

不再集中旅遊點 澳門各社區辦活動

【明報專訊】疫後內地客旅遊模式轉變，除了比起到訪傳統景點更愛「深度遊」，澳門及香港旅議會昨接受本報訪問均稱，留意到內地客有年輕化趨勢。香港旅議會總幹事楊淑芬分析，年輕人去旅行大多喜愛「用自己方式」體驗當地文化，未來訪港內地客如持續年輕化，對深度遊需求亦會增加，本港業界或需轉型，以「有導遊沿途深入介紹、可加深了解」作賣點，推出更多一日深度遊，吸客之餘，亦可為業界提供生意機會。

澳門旅議會會長胡景光稱，當地政府觀察到疫後訪澳旅客有年輕化趨勢，今年十一黃金周45歲以下訪澳旅客佔整體逾半。當地政府及企業於是因應旅遊需求增加、疫後旅遊模式改變，由昔日集中於旅遊熱點，改為於各個社區均舉行活動，如福隆新街「任我行」、社區嘉年華等。

旅議會倡「導遊深入介紹」作賣點

翻查資料，澳門政府上月底開展「福隆新街步行區計劃」，將福隆新街及新填巷等一帶於早上至晚上劃為步行區，凌晨時分才有限度通車。

在香港，旅發局則於十一黃金周前夕與內地社交平台小紅書推出「香港漫步指南」，推介5條特色香港旅行路線，如北角春秧街電車路、西九文化區等。西九文化區管理局昨回覆本報稱，香港故宮文化博物館及M＋博物館於黃金周期間錄得12.8萬人入場，前者日均6460人，後者日均9540人。其中香港故官10月2日逾9200人次入場，創2022年7月開館以來單日新高。

另外，據旅發局，十一黃金周酒店整體入住率達九成，45%內地旅客過夜，與2017至2018年相若。

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