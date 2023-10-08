黃金周內地客 港疫前六成澳門八成 澳旅界：因應深度遊變陣 破復常樽頸

港日均13.6萬人 政府稱符預期

文化體育及旅遊局昨稱，十一黃金周整體內地客入境數字符合預期，今年日均內地客人次為2017至2019年黃金周約85%，或2017至2018年的70%；如與今年五一黃金周相比，亦已高約一成。

文體旅局昨發稿總結十一黃金周旅客訪港情况。局方表示，8天期間入境處共錄得110萬內地客訪港，日均約14萬。內地客入境高峰為國慶當日，約18萬人次訪港；平均最多內地客經高鐵西九龍站入境，其次為落馬洲支線，各口岸運作及運輸服務暢順。文體旅局長楊潤雄說，政府會總結經驗，為未來協調工作及提升旅客訪港體驗做好準備。

同一時間，澳門旅發局昨亦公布黃金周數據，期內70.9萬內地客訪澳，日均8.8萬；香港旅客期內則有17.1萬，日均2.1萬。當地內地客入境高峰為9月30日，有15.8萬人。翻查2018年兩地十一黃金周數據，當年香港日均21.7萬內地客入境，故今年日均13.6萬，為當年63%；澳門當年日均約10.4萬內地客，今年日均8.8萬，已回復當年84%水平。

澳門旅遊業議會會長胡景光昨接受本報訪問，認為今年十一黃金周業界表現理想，除了內地客，整體旅客亦已恢復至2019年逾九成。翻查資料，澳門2019年十一黃金周7天約97.4萬旅客入境；今年8天93.2萬。他稱，今年五一黃金周，當地與本港同受接待人手短缺所限影響復常，但近月當地各行均增加人手，旅遊接待能力恢復，加上當地政府今年因應內地客愛社區深度遊 ，由昔日於旅遊景點，改為於各區均舉行活動，故是次十一黃金周可突破復常樽頸位。

旅議會：航運力影響大 非關人手

香港旅議會總幹事楊淑芬向本報分析，訪港內地客多為自由行，不需接待，故人手問題不會影響客量，本港部分內地客會經空路入境，仍正恢復的航空運力才是影響因素之一，相比之下，澳門內地客大多循陸路入境，客量要復常限制較香港少；加上澳門整體入境人次較本港低，基數較低下，或可較快恢復。被問到今次黃金周兩地均觀察到內地客愛深度遊，但最終香港復常速度不及澳門，楊稱不認同本港比澳門「輸蝕」，本港文化深厚有優勢，惟認同本港需加快發展深度遊。

今年團客減 旅界不滿意

對於今年十一黃金周整體內地客入境數字，楊說旅遊業界「唔太滿意」，因2017及2018年有過千內地團，今年僅780個，旅行社要「艱苦經營」。文體旅局表示情况如政府及業界所料，國慶黃金周並非團隊旅遊高峰期，今年內地團客涉2.68萬人，僅佔整體內地客約2%。