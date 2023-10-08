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團體倡自然物料鋪徑 助排水增行山舒適

【明報專訊】上月初極端暴雨襲港，多個郊野公園發生塌樹、山泥傾瀉及嚴重水浸。保育團體Parks and Trails認為隨着極端天氣趨頻繁，建議以泥、石和木等自然物料取代石屎作為鋪設自然路徑的物料，有助促進排水、養分等自然循環，更可提升行山客的舒適度。有學者表示，為確保地下水能有效疏導而不會導致泥土鬆軟，建議做好定期清理渠道及檢查管道有否裂縫。

指鋪石屎雨水流兩旁加劇冲刷

漁護署回覆查詢稱，將繼續透過保護及優化郊野公園樹林，為應對氣候變化作出貢獻。署方引述2015年《聯合國氣候變化框架公約》締約方大會第21屆會議通過《巴黎協定》，確認樹林作為碳匯具非常重要作用，明確要求保護樹林及維護生態系統。

Parks and Trails伙伴協作及傳訊總監鄺芯妍表示，使用石屎鋪設郊野公園自然路徑的壞處有3方面：首先是石屎路會令雨水流向兩旁，從而令路徑兩旁泥土過度冲刷，尤其是斜路，而正常泥土則可吸收雨水並自然排走；其次是泥路較具彈性並有助吸收震力，減低行山客傷膝的風險；其三是觀感上，自然物料比石屎路與郊野自然景色更配合。她補充，現時一些郊野山徑的物料正是取自打風後的塌樹。

香港大學地球科學系副教授王毅遠表示，極端天氣將愈見頻繁，相信不同規模山泥傾瀉將陸續發生，建議當局繼續維持郊野公園現有管理，包括定期檢查及維護工作。他說郊野公園雖具山泥傾瀉風險，但相對於城市其他人口密集地方及交通幹道為低；郊遊人可選擇於惡劣天氣下或之後，減少前往郊野公園。

（城市保育）

相關字詞﹕氣候暖化 極端天氣 保育團體 暴雨 漁護署 郊野公園

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