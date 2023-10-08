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蘇拉、黑雨毁郊園 18路段未解封 學者：風雨後仍有塌樹塌泥風險 籲勿靠近

【明報專訊】香港上月經歷超強颱風「蘇拉」及世紀暴雨侵襲，另一颱風「小犬」近日亦來襲。早前多個郊野公園嚴重損毁，相隔約一個月，部分出現山泥傾瀉和樹木倒塌的路段尚未修復。漁護署網頁昨顯示仍有18個因颱風大雨而臨時封閉的郊野公園部分路段，本報記者上周二（3日）到港島布力徑受影響路段，只見現場嚴重路塌，多條地下管線外露，有行山客靠近斜坡經過被封位置。有學者提醒，颱風暴雨過後數天泥土中水分或依然飽和，或仍有樹木倒塌和泥石流風險，籲市民勿靠近該等斜坡，短期內亦勿前往有關路段。

明報記者 李淑瑤

布力徑嚴重路塌 管線外露山坡損

鄰近香港仔郊野公園港島徑第四段的一段布力徑，自上月9日起封閉，記者上周前往觀察，發現該路段嚴重路塌，下方天然山坡因山泥傾瀉受損，崩裂範圍已被路政署和維修承建商擺放鐵馬圍封。路政署回覆，該路段有多條地下管線，包括水管、煤氣及電訊管線因路面受損而外露，署方已通知相關公用事業機構檢視損毁情况及緊急維修，待地下管線維修完成後，道路維修承建商便會按土力工程處建議，為天然山坡做緊急復修工程，以及協助維修有關路段。

漁護署稱部分路段路基不穩

至於其他郊野公園，漁護署回覆，風雨過後已盡快派員巡查全港郊野公園主要道路、山坡、山徑、康樂場地及設施，並盡可能清理阻礙通行的泥沙、石塊和塌樹，並安排維修。署方表示，部分路段因山泥傾瀉及路基不穩，為公眾安全起見須暫時封閉，已即時圍封及張貼告示，並在郊野樂行網頁發放資訊供公眾查閱。

漁護署表示正聯同相關部門安排修復，其中部分路段位置偏僻或涉及較嚴重山泥傾瀉，預計需一段時間才完成，未有交代具體時間。署方呼籲市民應避免前往已封閉路段遠足或郊遊，署方會不時派員巡邏，提醒遊客注意安全。

關注郊野山徑的保育團體Parks and Trails，其伙伴協作及傳訊總監鄺芯妍表示，布力徑是無障礙山徑，冀盡快修復。她呼籲行山客出發前先查閱漁護署網址，避免前往已封閉路段，特別是靠近斜坡或溪邊的地帶。她說漁護署於世紀暴風雨後反應迅速，很快通報大眾和展開清理工作。

學者：失植被需急修 免雨水滲土

香港大學地球科學系副教授王毅遠表示，郊野公園經歷打風暴雨後，視地質條件及各種因素，短期內仍存一定風險。就斜坡而言，他說土壤經強烈雨水冲刷後，或失去植被而外露，需緊急維修，以免雨水再次滲入泥土；另斜坡上樹木也存在倒塌風險，尤其枯死樹木的根部，很大可能喪失抓緊泥土的能力。

此外，王說若再發生暴雨和風暴等極端天氣，郊野公園斜坡或有泥石流風險，主要視乎集水區範圍、地下水會否因堵塞而局部集中、表面泥土是否鬆軟等。

（城市保育）

相關字詞﹕行山 路政署 漁護署 蘇拉 颱風 暴雨 郊野公園

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