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抑鬱婦傷智障孖仔案 社署：兄當日獲優先配宿

【明報專訊】鑽石山龍蟠苑上周四（5日）早上發生傷人案，53歲抑鬱婦疑不堪照顧壓力自殘並刀傷智障及自閉的20歲孿生兒子。警方當日拘捕該名簡姓女子，控以兩項傷人罪，案件昨早在西九龍裁判法院提堂。社署表示，涉事弟弟今年9月已獲安排宿舍服務，哥哥則在案發當日獲優先編配宿舍服務。有社工批評「好明顯出咗事先可以咁快安排」，希望政府提供更到位的服務。

社工：明顯出事始速配

東華三院回覆本報查詢，兩人同為該會群芳啟智學校畢業生，兩年前完成12年一貫制的課程，即每周在校留宿5天，周末及假期回家由家人照顧。學校3年前開始與社署緊密聯繫，為兩人準備離校後銜接安排。該會已特別批准兩兄弟於完成12年課程後繼續留校延讀兩年，至本年7月止。

署方：弟上月獲編配 家人已獲通知

社署表示，社署社工今年7月建議為兩兄弟優先編配住宿服務，弟弟9月獲優先編配日間活動中心暨宿舍服務，家人已獲通知可入宿；哥哥亦於事發當日獲優先編配日間活動中心暨宿舍服務。社署稱，考慮到有關家庭最新情况，兩兄弟將獲安排在同一宿舍。

社區組織協會幹事阮淑茵認為，緊急宿位有一定門檻，過往有少數成功案例，要靠議員幫忙、傳媒報道再加醫生證明。阮認為，在有限資源內政府應盡量提供到位、便利的服務，例如省卻繁瑣審查申請步驟、增加暫託服務，才能真正及時幫到有需要者。社福界議員狄志遠認為，社區上有一些上門、日間照顧、暫託服務，照顧者可申請「幫住先」，但未必人人知道如何申請，建議社工及個案經理提供有關資訊及協助。

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