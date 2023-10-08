資訊日展板遮民主牆 學生會譴責浸大

校方稱空間有限 資訊日結束已移走

浸大學生會昨在facebook稱，不論校方有心或無意遮蓋「整幅」民主牆，亦是確切侵犯學生會權益，「視本會之原則為無物」。學生會稱，民主牆象徵大學是擁有言論自由的場所，校方擺放展板遮蓋民主牆的行為，完全違背民主牆存在理念，變相剝奪同學表達意見的權利，亦不尊重學生會。學生會對相關行為感遺憾，並將繼續與校方交涉。

另外，浸大本學年起推出《學生組織領袖約章》，要求學生擔任組織幹事前簽署聲明，包括申報過去3年內曾否在本港或其他地方被刑事調查、檢控或定罪，包括牽涉國家安全、公共秩序、不誠實、不雅行為或暴力等刑事紀錄。若有違反要求或任何被大學視為不合適當領袖的同學於學生組織擔任職務，校方可暫停或終止認可及支援該組織。

新領袖約章 曾刑事調查禁入學生組織

浸大回覆查詢稱，相關《約章》闡明學生組織幹事參與會務的精神和價值，確立其良好操守和服務準則；而校方早前已就約章內容，諮詢各學生組織代表，約章推出前亦就相關詳情向各學生組織代表介紹，未來亦會就約章實施與學生組織保持溝通。

學生會前外務副幹事長戴嘉平認為，縱只曾被刑事調查的學生亦不准擔任組織幹事的做法不合理，予人未審先判之嫌。他說，當社會各界提倡「給予年輕人多一次機會」，即使有案底的學生亦可重返校園，反問校方為何「歧視」學生而扼殺其參與學生組織的機會，建議校方更全面諮詢。