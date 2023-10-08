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獅子山展詩句 社運陳伯被捕 涉違《郊園規例》擅展條幅 准保釋

【明報專訊】人稱「陳伯」的社運人士陳基裘因在獅子山展示字句被捕。警方確認上周四曾拘捕一名76歲陳姓男子，涉違《郊野公園及特別地區規例》，已獲准保釋。本報昨曾向陳基裘查詢，他稱「只不過在5日（上周四）失去了6個多小時自由，現平安」，暫不受訪。

「大紀元時報」報道，陳基裘於上月28日「迎月日」登上獅子山，並展示多幅對聯，包括「橫眉冷對千夫指 俯首甘為孺子牛」（圖，網上圖片）及「挺胸堂（膛）向前行 堅持才有希望」等，前者出自魯迅詩作〈自嘲〉。警方昨回覆稱，留意到網上報道一名男子上月28日在黃大仙獅子山郊野公園範圍展示條幅，黃大仙警員經調查後上周四於上水區拘捕一名男子，須於11月上旬報到。據了解，該男子為陳基裘。

根據《郊野公園及特別地區規例》，任何人在未經許可下不得在郊野公園或特別地區展示標誌、條幅或廣告宣傳品等，違例者最高罰款2000元及判監3個月。翻查資料，陳基裘曾參與社會運動，其中新界東北發展計劃收回馬屎埔村用地，擁有寮屋及農地的他曾在村口靜坐；2019年反修例風波期間他為「守護孩子行動」成員，曾就警員涉執勤時不展示編號入稟高院敗訴。

曾行山活動展標語 環團：事前知會警方

過往環保團體曾在郊野公園舉行活動。長春社公共事務經理吳希文稱，昔日曾舉辦行山活動教育公眾保育郊野公園的重要，非遊行或集會，曾短時間展示標語拍照。他說為免影響交通及人流，一般舉行相關活動前都會知會警方，警方亦會派員在場支援。

相關字詞﹕警方 獅子山 郊野公園及特別地區規例

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