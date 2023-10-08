小犬料今晚8時最近 下午考慮掛8號否

今明雨勢頗大 部門查隧道排水

昨晚小犬由強颱風減弱為颱風，昨晚9時集結在本港東南約160公里，中心附近最高持續風速達每小時145公里。天文台表示，受小犬相關外圍較強雨帶影響，本港今明兩日雨勢有時頗大，風向亦由偏北轉為偏東，原先被屏蔽地方會變得當風，部分地區可能間中吹烈風。

天文台表示，今日廣東沿岸風勢頗大，有狂風驟雨，天氣較涼，本港市區氣溫介乎23℃至26℃。隨着小犬逐漸遠離及減弱，本周中期廣東沿岸天色好轉。受乾燥東北季候風影響，周中後期華南天色大致晴朗，惟一個低壓區預料為南海中部帶來不穩定天氣。

澳門料8號波機率較低至中等

運輸及物流局長林世雄昨發表網誌，提到路政署日前已開始加緊派員巡查和清理水浸風險較高道路和相關排水口、渠道等道路排水系統；同時聯絡相關部門檢查轄下水浸風險較高的行車隧道和行人隧道排水系統、泵水設備。他又提到，運輸署已準備好在颱風下運作緊急事故交通協調中心，密切監察全港交通狀况，並與相關部門和公共交通營辦商聯繫。

澳門昨晚繼續發出3號風球。澳門氣象局預料當地風力會逐漸增强，小犬將緩慢向西移近珠江口，並在澳門南面150公里範圍內掠過；而由於小犬環流細小，且不確定其移動路徑及強度變化，澳門今午至晚間可能改發8號風球的機率為較低至中等。