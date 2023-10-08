孔繁毅料流感新冠每半年輪流爆 恐高峰重疊病房爆滿 倡加人加牀醫護強制打流感針

稱新冠打亂 夏冬流感皆延後

孔繁毅昨在商台節目《政經星期六》說，新冠疫情爆發後，將今個冬季流感高峰期推遲至2至4月，料屆時甲型H1流感病毒較流行，亦會有部分乙型流感，夏季流感高峰期則為8至10月；冬夏流感中間分別為新冠疫情高峰，即10至12月及4至6月，即兩種病毒高峰將輪流出現，每半年爆發一次（見圖）。他預料若流感和新冠高峰重疊，公院內科病房使用率會由現時120%，飈升到150%至160％，醫護人手將嚴重不足。他其後回應本報查詢時說，需立即增加內科醫護人手及提供更多牀位；另外，除非有過敏史，否則所有醫護人員均須強制接種流感疫苗。

孔建議65歲以上長者、長期病患者、兒童等高危群組盡快接種四價流感疫苗。就學校、院舍等高危場所需否強制戴口罩或打針，他認為學校毋須強制，因影響學習，院舍在流感和新冠期間則鼓勵戴口罩，但不強制接種疫苗。

被問及夏季流感高峰延後，將令爆發期由暑假延後至開學，會否出現大規模校內爆發，孔繁毅稱有可能會出現一些爆發，但夏季爆發一般較溫和，亦可透過增加兒童流感疫苗接種率改善情况。

疫苗可預防疾病科學委員會成員林永和表示，最擔心流感和新冠一起爆發，「以往只是流感，醫療系統的壓力已經很大，加上新冠，（醫院）需要準備得更好」。

林永和：現打流感針 效力可至4月

被問及冬季流感高峰將延遲，但港府今年提早展開流感疫苗接種，會否影響防疫效力，林永和表示，「就算不足一年的保護力，頭半年通常還不錯，現在打的話，理論上是可以去到3月及4月，抵抗力應該不差」。不過，他說冬季流感潮仍存在變數，萬一病毒出現變種，疫苗效力或減低，流感情况「可能會比想像中嚴重」。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，醫管局非第一次應付傳染病爆發，局方適當時候會暫停非緊急服務，以及發放額外超時工作工資給前線員工，部分急症醫院會加牀或加開病房。

醫務衛生局長盧寵茂昨在now新聞台節目《大鳴大放》表示，非常重視冬季流感高峰期，多個流感疫苗資助或注射計劃提早開展，呼籲市民盡快接種疫苗。

醫局：有需要會調動資源人手

醫管局回應稱，公院近期求診人數較多，前日急症醫院內科病牀整體住用率約102%，兒科病牀整體住用率約99%。醫管局有一系列措施應對服務高峰，會密切監察服務需求，有需要時會調動更多資源及人手加強服務。

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