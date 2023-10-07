【Emily】監警會與王沛詩做拍檔 陳振英獲委任港大校委

自稱與人合作氣氛和諧

「期望港大都係咁啩」

陳振英亦身兼監警會副主席，同本身係監警會主席嘅港大校委會主席王沛詩一向有合作。對於張翔同王沛詩近日經常被形容關係「不和」，陳振英噚日同Emily講留意到呢啲講法，但會自行核實，「究竟係傳媒寫錯，定實際係咁，可能要留意吓開會氣氛及大家嘅對話，𠵱家完全唔知講法係咪事實」。佢又話自己身兼多項公職，同人合作時氣氛都好和諧，大家都想做好事情，「我expect（期望）港大都係咁啩！」

講開張翔近日面對多項指控，陳振英話要等11月底自己首次參與校委會會議後，先知呢啲紛爭嘅始末，盡量了解情况後先評論。

港大校委會全體成員早前收到多封匿名郵件，投訴張翔處理校政嘅做法惹爭議，包括遴選醫學院長及副校長、處理內地捐款、裝修教職員聯誼會同換座駕無招標等。王沛詩日前發聲明，話校委會下周一（9日）召開特別會議，會討論點樣處理匿名投訴郵件。

另外，港大校委會研究生代表嘅任期喺今個月15日屆滿，本科生代表任期喺下月中結束。