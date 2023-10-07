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港聞

港聞二

議員倡修例 強制的士裝電子支付

【明報專訊】政府正探討重推的士車隊管理制度，包括要求車隊營辦商須提供電子支付系統。立法會商界（第三）議員嚴剛周三（4日）去信立法會交通事務委員會，稱為便利內地遊客在港出行，建議政府進一步修例，強制全港所有的士均須增設電子支付設備，試行後再考慮普及至巴士、小巴、渡輪、電車等公共交通工具。立法會秘書處稱相關信件已轉交政府當局參考。有的士業界明言反對，指行內多年長司機，難適應科技，盼當局體諒，以加大力度鼓勵代替立法。

嚴剛去信立法會交通事務委員會主席陳恒鑌提出相關建議，並要求委員會將其建議列入待議事項。委員會本月20日將開會，據昨日立法會網頁，當日議程暫未包括討論嚴剛的建議。嚴在信中引述數據，指今年首8個月錄得超過2000萬人次旅客訪港，八成為內地客，未來慣用電子支付的內地客數量料「爆發式增長」，故建議政府為便利內地客修例，強制所有的士安裝電子支付系統。嚴稱當局可借鑑港鐵，與包括但不限於支付寶、微信支付、八達通、信用卡等電子支付營辦商協商合作，安排及資助的士安裝相關電子支付設備。

稱年長司機難適應 業界倡鼓勵代立法

本身是的士司機、年屆七旬的汽車交通運輸業總工會九龍分會副主任杜燊棠，其的士有提供支付寶及PayMe電子支付方式，他認為的士司機高齡化、使用科技有困難，致電子支付未能全面普及，雖說的士司機要與時並進，但上升至立法層面太苛刻，盼政府體諒行內多年長司機，以鼓勵方式代替立法，並在業內多加宣傳。

香港的士商會主席黃保強稱修例令人反感，料業界反對。他估計全港現時約四成的士司機不設任何電子支付，當中一成為連智能電話都沒有的年長司機，形容如僅因不諳科技便要「被罰」是「好過分」，慨嘆「咁多苛刻條例邊有人揸的士」。 他說，除年長司機，部分業界亦因憂慮八達通、信用卡公司等營辦商隨電子支付普及後向司機徵收手續費而卻步，認為當局只要提供更多資助誘因，業界自然樂意安裝。

相關字詞﹕電子支付 嚴剛 的士

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