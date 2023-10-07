查迎新營風化事件 港大：未發現學生吸毒

教育大學一名28歲男學生早前被捕，涉於3個迎新營內強姦、非禮及窺淫共4名女學生。以教大協理副校長身分出席會議的選委界議員周文港昨稱，校方非常留意大眾的關注，強調一定積極配合執法機關，並已成立專責小組管理學生主導的校內外活動，亦會從監管、審核、支援、通報及教育5方面推進措施，保障學生安全。

早前網上流傳片段，嶺大迎新營內有學生嘴對嘴食脆條、兩名男生濕吻等遊戲。嶺大協理副校長（學生事務）李東輝昨說對事件深感遺憾，再次向公眾致歉，明白社會對大學生道德操守有很高期望， 校方未來將更細緻管理各項由學生主導的活動。本身為嶺大協理副校長的議員劉智鵬建議教資會增設指引及增撥資源，讓院校聘請全職監管學生活動的員工。

11大學成立委會 跟進學生活動

蔡若蓮說，11間大學已成立相關委員會跟進學生活動，部分院校亦委派職員及大使在活動期間監察，但由於問題很多時出自活動「組織者」，認為院校值得考慮會否在活動發揮主導角色。她提到大學生活動應多元化，普遍學生質素相當好，「處理害群之馬後，可還大學生公道」。

吳秋北促教局統一安排迎新活動

工聯會吳秋北質疑迎新營長年充斥不良風氣，又接獲學生反映有人透過迎新活動「收𡃁」，「有人操控各院校學生，以承傳某種傳統」，認為犯事者往往是「老鬼」而非新生，批評大學「愈教愈糟糕」，促請教育局安排統一迎新活動。教育界議員朱國強批評迎新活動「『埋堆』文化很嚴重」，料新生為免遭排擠，對師兄師姐唯命是從，被迫接受扭曲的價值觀，認為出現校園欺凌及情感勒索情况。

部分議員關注各院校如何推展品德教育，選委界議員梁毓偉建議助學生從小加強性教育，以建立對兩性的正向態度；民建聯郭玲麗關注大學品德教育是否銜接中小學價值觀教育課程。蔡若蓮稱，品德教育在中小學是重中之重，相信大學會自行安排加強生命教育。