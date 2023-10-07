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港聞二

公僕3文書職系全年招聘 稱退休高峰期 設招聘中心處理

【明報專訊】政府政務主任（AO）、二級行政主任（EO）等6個公務員學位職系聯合招聘昨午5時截止，截至前日接獲約1.57萬申請。招募助理文書主任等3個職系的公務員事務局一般職系處招聘中心昨啟用，並首次為該3個職級全年招聘。公務員事務局長楊何蓓茵表示，截至今年7月底，文書職系和秘書職系空缺約2700個，主要因退休人數增加、開設新職位缺，認為設立招聘中心有助加快招聘工作。

AO EO等6職系暫接1.57萬申請

翻查資料，2022/23年度投考AO及EO的人數分別約9300及約1.35萬，即招聘期合共2.28萬人投考，而該年度的目標招聘55名AO及220名EO。公務員事務局上月中展開2023/24年度聯合招聘政務主任、二級行政主任、二級助理勞工事務主任、二級助理貿易主任、二‍級管理參議主任及二級運輸主任的工作，其中AO及EO目標招聘人數分別是50及220。

楊何蓓茵昨視察一般職系處招聘中心後表示，為期3周的招聘昨午結束，截至前日收到約1.57萬個申請。政府助理文書主任、文書助理及二級私人秘書3職系首次全年招聘，未來一年招聘約2000人，該3個職系空缺合共2700個。楊何蓓茵表示，該3個職系現為「退休高峰期」，辭職數目雖不大，但有大量公務員已屆退休年齡，同時隨政府服務多元化，有很多需接觸市民的服務，需要更多人手，但對何時可填補空缺，她稱「難說在哪一個時間點」。

她補充，文書職系和秘書職系佔公務員總編制約14%，中心暫用作上述3個職系的全年招聘，一般申請可在4個月內完成，相信申請時間可較以往快半年。

梁籌庭：薪酬不吸引 不樂觀

文書助理起薪點為14,735元，助理文書主任為32,430元。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，一般基層公務員每年流失約700至800人，主要因為退休，他認為有關職位招聘困難，與薪酬及待遇不吸引有關，「私人公司文員月薪也不止1.4萬」，而且「8年也有機會未能晉升」，對全年招聘亦不樂觀。

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