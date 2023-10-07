灣區手記：醫養一體 ／文：尚東美

北上醫療和養老是值得討論的議題：是減輕香港資源負擔？還是趕走老弱病患？筆者無意在此發表愚見，只想分享些自身體會。近10年前，有長輩因病突然離世，原本還有一個月左右便去公立醫院檢查，可惜他排期輪候足足23個月，最終還是等不到檢查那一天。

數年前先父需照CT檢查身體，私營機構不用等很久，價錢卻不菲，於是帶他去當時剛落成的港大深圳醫院，上午照完CT，下午飲茶逛街，全部花費遠不及香港照一次CT，老人家又食又玩，當作半日遊。

這些年，家母一人在港，常常勸她別爬高爬低做家務，有需要就請工人，家母卻總覺得，要找合心水的工人不易；傷風感冒看醫生，老是不肯坐的士，一來一回又是幾小時。

因此，這次醫養採訪，有些受訪者見解確實戳中筆者。我無能力去養和，也總不至要在公立醫院睡走廊，灣區的港資醫院可否滿足「比上不足、比下有餘」的港人？當前一晚聽到家母說腿腳不便只可偶爾拖地，隔天再聽一名香港長者興奮地說入住廣州私營養老機構後不用做家務，頭暈身㷫時按鈴就有人前來，行幾分鐘就可看醫生，「70幾歲才知做人原來可以咁舒服」，那一刻再想到家母，不心動才怪。

文：尚東美