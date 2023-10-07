工程師學會：減密閉工程風險 可裝氣體探測器

工程師學會會長李志康稱過去10年，每千名工人意外率有下降，但近年起伏不大，似乎達「安全瓶頸」。他年均仍有十多至二十多名工人死於工業意外，表示深切關注。

學會安全工程專責事務委員會委員何賜明指出，許多致命工業意外發生於大廈維修工程，其中密閉空間或存有爆炸性、有毒氣體等。他倡議大廈業主及管理公司實行4D系統，包括聘請專業人士評定建築物中的密閉空間；按不同風險程度制定「維修守則」，交予管理公司及業主執行；委任專業人士監督維修工作；以及應用「安全設計」概念。

工程師學會又鼓勵業界擴大運用智慧技術，例如可以永久安裝的氣體探測器，以減低密閉空間的危害，安全工程專責事務委員會前主席劉國昌指出，無線氣體探測器可安裝於維修管道，檢測有害氣體含量，若超出指標便會預警。

政府現時要求超過3000萬元的工程全面應用「安全智慧工地」系統，安全工程專責事務委員會委員榮譽秘書區偉恩表示，程序是「循序漸進」，現時有4萬多幢私人建築物，政府管理上有限制，認為先應用於大型工程，整體意外減少後，小型工程便可參考做法。