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港聞

港聞二

歷生育問題婦女 44%精神健康受損

【明報專訊】港大昨日發布「香港婦女生育與精神健康及求助歷程」研究結果，發現受訪婦女中26%曾經歷失胎，約44%表示精神健康因生育問題而受影響；精神健康受損者逾三成半患有兩至五種情緒病。港大社會工作及社會行政學系期望，社區可提升對生育相關的精神健康問題認知，及對該問題帶來的心理影響予以重視，讓有需要婦女獲關顧。

失胎婦：親友責怪 醫院冷待

曾經歷失胎的Kandy憶述，她在婚後確診多囊卵巢綜合症，幾經辛苦終在7年前懷孕，「第一次聽到（胎兒）心跳聲很感動」，惜最終流產。她指失胎後承受巨大壓力，朋友及長輩均認為是她的問題，醫院當時亦不太重視對失胎媽媽的支援，「比較低周數的（胎兒），他們會覺得都未成形，但對媽媽來說，聽到心跳就已經是（生命）」，令她在失胎後一段日子陷入自責，整日以淚洗面及失眠，幸在丈夫陪伴下渡過難關。

當中36%被不同情緒症夾擊

港大社會工作及社會行政學系的研究團隊今年7至9月經網上問卷，在社交媒體和社區網絡招募，分析356名18歲或以上、曾經歷或被診斷患有生育或生殖健康問題婦女的數據。

研究發現，逾四成半受訪者經歷多於一種生育健康問題，如多囊卵巢綜合症、子宮肌瘤及子宮內膜異位症等。其中155名受訪者更表示精神健康因而受影響，當中62%患上情緒困擾、44%患上焦慮症，29%患上抑鬱症等情緒病；逾36%稱有超過兩種或以上精神健康問題，只有不足一半人曾尋求幫助或建議。

港大社會工作及社會行政學系教授陳凱欣表示，生育健康問題對精神健康有顯著影響，特別是對曾經歷流產或受不孕問題影響的婦女；另外婦女對生育健康的知識、辨別是否需要專業協助的能力，以及對社區資源的認識度，亦會影響求助意願。

本月15日為國際失胎紀念日，賽馬會「小足．福」失胎支援計劃即日起至10月15日舉辦「我們都是父母-失胎關注周」公眾教育活動，提供教育講座、失胎父母支援小組、專業培訓及研討會等活動。港大社會工作及社會行政學系、「小足．福」項目經理伍毅寧希望，活動能肯定曾經歷失胎夫婦作為父母的身分，促進社區對他們的同理心及關顧。

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