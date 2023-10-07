向「醫生候召」補償徵稅 稅局終極上訴擇日宣判

爭議補償金是否受僱工作收入

本案爭議在於梁家騮就休息日及法定假日工作所得的補償金，是否屬於《僱傭條例》所指的受僱工作收入，以及應否課稅。代表稅務局長的資深大律師馮庭碩表示，醫生享有休息日及法定假日為僱傭合約下的福利，屬受僱工作收入一部分，醫管局發放的補償金應被徵稅。

醫生享休息日權利

官關注徵稅何據

馮庭碩表示，假設一名僱員要在聖誕節的法定假日上班，選擇在明年2月補假，卻提早於1月離職，涉事僱主是須就假日工作支付補償金，該款項亦要徵稅。馮表示，上述例子和本案爭議的醫管局賠償金性質相似，同屬受僱工作收入，應予徵稅。

馮提及，醫管局補償金牽涉兩個層次的福利，其一是醫生享有假日薪金，其二是醫生不用上班。首席法官張舉能聽罷關注，後者無法以金錢衡量，屬於無形權益（intangible right），為何醫生原本不必繳稅，收到補償金就要交稅。馮重申，所有受僱工作收入都要徵稅，即使醫生本來不必就此繳稅，收到補償金後就要交稅，不會構成「雙重徵稅」。

代表梁家騮的大律師伍國賢則指，本案申索與僱傭合約有關，但醫管局支付賠償金並非基於合約條款，不屬受僱工作收入，所以毋須徵稅。

翻查資料，本案源於終院於2009年裁定「梁家騮案」上訴得直，即在休息日及法定假日候召的公立醫院醫生，即使沒被召回工作也可獲一整天補假或補水。該案牽涉165名醫生被剝奪休息日及法定假日，向醫管局索償。

【案件編號：FACV 5/23】