「三會」屬地區委會界別選民 羅健熙：憂直選不可查「間選名冊」

區議會選舉提名期本月17日展開，民主黨上月中通過暫定推薦8人出選，惟表示難以取得「三會」成員資料以尋求提名。羅健熙昨在劉慧卿主持的網台節目表示，擔心取用「間選名冊」尋求「直選提名」或被視作將個人資料作不當用途而違法，認為政府當局「講明間選名冊用途」或會多一重保障。對於由各區民政處轉交提名意願予「三會」成員的安排，羅健熙認為做法未必足夠讓參選人合理接觸提名人，不解政府為何對公開「三會」成員名單及聯絡方式如此「避忌」。

稱上月問三會資料 民署未覆

羅健熙表示，上月21日已去信民政總署，約兩三日前亦去信選管會，希望提供「三會」成員聯絡資料，選管會表示將跟進，但民政總署未回覆。

民青局長麥美娟及多名建制派先後質疑民主派稱難取提名的說法，選管會前晚發聲明，指據現行法例可向「指明的人」提供地區委員會界別選民名冊摘錄。

根據《區議會條例》，「指明的人」包括曾公開宣布有意派員參選或在先前選舉有候選人代表的團體，換言之，於上屆區選派員參選的民主黨或合資格獲得名冊。

稱有黨友索三會成員提名

暫未獲承諾

在節目被問到有否聽聞北京不希望民主黨參選，羅健熙稱暫未聽聞有關說法，並指該黨事務由黨員按社會環境做決定。至於會否考慮不再任區議員，羅自言沒考慮這一步，強調履職監察機制下，會堅持做自己覺得正確的事，即使被停職，「不會因我不是區議員，便失去（區內）市民的認受」。

區議會改制後直選參選人須於「三會」各取3個、共9個提名，羅健熙說不認識大部分「三會」成員，亦沒聯絡及接觸，又說部分黨友向部分「三會」成員索取提名，但至今未有人承諾提名。行會成員湯家驊早前提及，如參選人未有方法索取提名，或會有人認為不公提出司法覆核；被問及會否考慮司法覆核，羅健熙則表示黨內暫未討論。