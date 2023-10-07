菲籍漢認屢性侵親女囚50月 女有自殺念頭

被告D.M.L.（39歲、報稱侍應）承認2019年12月某日及2022年10月某日，在南丫島某單位非禮X。

報告稱與妻不諧 性慾投女

被告心理報告指出，他談及案件時顯得迴避，但提到妻子和X時變得激動。被告16歲便有飲酒習慣，情况因工作變得更繁複，他與妻子關係不和諧、性生活不美滿，因而把性需要轉向X，自知行為令人羞恥。雖然被告的重犯機率低，但與家人團聚時風險便會提高。

法官彭中屏判刑時接納被告有悔意，重犯機率低，已與妻子分居，二人展開離婚手續。法官引述X創傷報告，稱她患創傷後遺症，有自殺念頭，曾割腕。她形容被告為「怪獸」，現階段仍難估計事件對她的社交影響。

法官批評被告濫用妻女對他的信任，兩罪相隔3年，非同一事件，陽具摩擦私處一事更嚴重。雖然被告涉兩罪，但他承認多次侵犯X。法官僅接納認罪為減刑因素，判被告囚50個月。

【案件編號：DCCC 162/23】