涉開空殼公司洗6億黑錢 拘找換店3姊弟

另一人為找換店合規主任

3名被捕姊弟分別是公司董事（39歲大姊）、找換店擁有人（37歲二姊）及找換店職員（34歲三弟），另一名35歲被捕男子任職找換店合規主任，是三姊弟的朋友。海關早前接到銀行舉報，經調查後相信涉案集團於2021年1月至2023年7月洗錢超過6億元。

海關財富調查科調查主任區穎璋表示，涉案找換店合規主任成立一間本地空殼公司，在4間本地銀行以公司秘書地址開設12個戶口，向銀行報稱從事電腦貿易及科技諮詢服務。

無報稅紀錄 1800宗可疑交易

涉事空殼公司無可考的業務地址，過去幾年無報稅紀錄，而兩年半內有超過1800宗可疑交易，交易方牽涉許多不相關業務的公司。根據調查，部分資金到帳後幾日內會轉走，最高單日交易19次，單日入帳最大金額高達1900萬元，引起海關懷疑。

海關調查發現上述交易透過網上理財服務於4個住宅地址及兩個公司商業地舖進行，遂採取執法行動，到場搜查涉案者手提電話、電腦、銀行文件等資料。海關相信已瓦解一個洗黑錢集團並拘捕主腦，4名被捕人獲准保釋候查。