涉瞞洪門宴前行蹤 王詩雅獲撤4罪續控4罪

控罪涉報稱「離家往餐廳」

被告王詩雅（37歲）原被票控一項「沒有遵從獲授權人員提供資料的要求」及7項「明知而向獲授權人員或衛生主任提供任何在要項上屬虛假的資料」罪。

該4項被撤控罪中涉虛假資料，為被告於2022年1月4日在日本牛気涮涮鍋逗留；餘下4罪稱，被告同月6及7日分別向張竹君、辛麗芳、賴潔生提供虛假資料，涉及同月3日乘的士離家往灣仔一所餐廳。

辯方：獲告知有遺漏可再補充

庭上透露，控方檢控基礎是被告向防護中心人員提及「從家出發」及到達時間均屬虛假，意圖隱瞞她當日先到西環高樂花園後往派對的事實；辯方稱，事件前因是該名休假人員於案發時曾接觸被告，告知她如有遺漏可再補充，因此被告發現遺漏後主動致電交代去派對一事。

控方傳召首名證人註冊護士長辛麗芳出庭作供，她供稱2022年1月6日接替一名休假同事，從原隸屬小組調往疾病調控組工作，其間接獲被告來電。對方表示早前與該名休假人員聯絡，現欲補充同月3日行蹤。被告聲稱，當晚9時半乘的士離家前往灣仔Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant，為朋友送上生日禮物及閒聊，逗留至10時離開，過程中一直佩戴口罩，沒有用膳。

被告代表大律師王繼兒盤問證人，指出申報行蹤事關重要，但被告提供資料後，辛沒向被告核實相關資料。辛否認，稱有向被告覆述對方所說內容。辛又稱，雖然當日只是接替同事工作，但於新冠疫情期間曾到疾病調控組工作及培訓。根據小組指引，若有人沒向獲授權人員提供真確資料，或提供虛假或誤導資料，可構成嚴重罪行。

【案件編號：KCS17697-9、17701/22】