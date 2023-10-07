多拘一疑JPEX成員 檢林寶堅尼 許正宇：正式監管穩定幣前 不容零售

截至昨午5時，警方就JPEX案共接獲2533名受害人報案，涉及金額增至約15.6億元。警方昨表示，被捕27人中，有7人被扣留調查，其餘獲准保釋候查，須於本月下旬至12月下旬向警方報到。據了解，日前被捕的余姓「東館」職員為余啟輝。

累拘27人 2533人報案

警方昨午到屯門屋苑The Carmel檢走一輛林寶堅尼Aventador SVJ白色跑車，翻查資料該型號2018年推出，售價逾850萬元。

許正宇在昨日播出的投委會網上直播訪問表示，相信市民跟他同樣留意到一家涉及無牌虛擬資產交易平台的嚴重欺詐案件，事件反映市民在不受規管平台的投資風險甚大，有監管的必要。

他說，不受規管的平台欠透明度、運作未必穩健，投資者如與平台有爭拗，或投訴無門；若平台倒閉、涉欺詐、違約甚至失竊，投資者很可能全數失去存放於平台的資產。許舉例，去年底海外有FTX倒閉，香港最近則發生JPEX案。

許：曾有穩定幣崩盤

以往不少交易平台以USDT等穩定幣作為交易媒介。許正宇稱，市場上的穩定幣會以美元或黃金等支持其價值，目標是穩定價格，但過去亦有穩定幣發生價格波動甚至崩盤。許稱，穩定幣的價格穩定度受發行機構的儲備管理影響，在香港正式監管穩定幣之前，現時不會允許零售買賣。

證監：持牌平台暫僅允比特以太

一些交易平台提供多類型的投資產品，包括類似定期的「質押」、收益、存款、衍生工具交易買賣等。被問及現時持牌平台可否向散戶提供相關產品，證監會中介機構部發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣表示，平台需要「較為中立」，為防止利益衝突，現時並不允許持牌平台提供上述買賣服務。黃樂欣又稱，現時持牌平台僅允許散戶買賣比特幣（BTC）及以太坊（ETH），平台在牌照要求下，若新增幣種需要向證監會提交報告，獲批之後才可以買賣。