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港聞

港聞二

沙特阿美高球賽 好手雲集球迷驚喜

【明報專訊】國際高爾夫球賽事「沙特阿美石油團體系列賽」昨起一連3日於粉嶺高球場舉行，首天免費開放給公眾入場，吸引不少人觀賽。有球迷驚喜可在港見到多位世界頂級球手，憂政府收回部分舊場會妨礙本地運動員發展；亦有內地人專程到港支持中國球手。

首輪賽事昨早8時舉行，參賽球手包括現世界排名第一武柯慈，第三高真榮，香港球手陳芷澄等。香港哥爾夫球會長郭永亮昨出席城規會公聽會稱，昨日雖是平日，仍有數千市民到場，形容場內人頭湧湧。記者昨現場所見，有小學生參觀和在攤位體驗高爾夫球。

球迷憂收場阻球員發展

球迷王先生說，對於在香港看到多位國際頂尖球手感到驚喜，最支持本地球手陳芷澄和韓國高真榮。對於政府收回舊場部分土地，他表示不理解，認為本地高球運動員在國際賽有不錯表現，理應加強培育，憂失去球場會影響發展。

一行3人的內地人董先生特意從深圳到港觀賽，主要來看中國球手林希妤。他說有留意政府收回舊場的新聞，認為用作建屋「大可不必」。

初賽結果方面，個人賽由高真榮以低標準8桿、共65桿排第1；陳芷澄低標準2桿排第9。團隊賽則由荷蘭的Van Dam隊伍以低標準16桿成績排第1。

第二及三輪賽事今明兩日繼續，普通門票150元，18歲以下可在持票成人陪同下免費入場。因應颱風「小犬」逼近，大會昨傍晚宣布計劃如期舉行賽事；當3號強風信號警告生效時，觀眾可進入球場內的餐飲站。

舊場草地泊車 康署：申請已表明

另外，記者現場所見，政府收回再向哥球會借出的舊場部分，其1號洞草地停泊最少約20輛車，而停車場卻仍有近半空位。球會回應稱，過去和今次賽事都有車位數量要求，有關用地亦包括設立義工中心等設施和其他高球活動之用。康文署表示，球會申請用場時已表明會把部分公園草地作為臨時泊車之用，由於有關泊車安排為臨時及短暫性質，並不對草地構成嚴重影響。

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