反對高球場修訂用途 原居民：未交代如何祭祖

城規：修訂予時間土拓研究

政府提出將收回的粉嶺高球場部分土地改劃用途，今年7月獲城規會接納，將擬建屋的9.5公頃土地，由「住宅（甲類）」地帶暫時修訂為「未決定用途」，讓土拓署重新檢視公營房屋的設計佈局，預計需時一年。城規會早前根據《城市規劃條例》，就建議修訂接受進一步申述，並於昨舉行最後一場，即第3場公聽會。

昨出席的申述人士主要為原居民，全部反對新修訂。龍躍頭原居民代表鄧志佳稱，由於高球場內有祖墳，以往需拜祭時會致電哥球會，球會便會適當安排，如安排高爾夫球車接載居民。他說，政府於目前過渡期完全未就此安排，並質疑「拜山要通知邊個？要搵康文署定民政署？定上來城規會？」他續說，本月底為重陽節需拜祭，但仍未知如何處理，認為當局未顧及他們需要。

認球會康署協調「要好一點」

現時高球場交由哥球會短暫租用。何珮玲回應時承認，哥球會與康文署的協調要做得好一點，又說理解重陽節即將來臨，村民要掃墓，會做好溝通，並與民政署聯絡。

峰會擬為嘉賓辦高球日

郭永亮：見球場價值

此外，香港哥爾夫球會長郭永亮昨日亦代表部分原居民出席會議，透露年底舉辦的「FII PRIORITY亞洲峰會」主辦機構有意在峰會後，於高球場舉行「高球日」予嘉賓，反映球場扮演非常重要角色，對香港有重要經濟價值，認為有必要保留舊場。

問及上月發生暴雨並導致「舊場」7號洞水浸，康文署否認要求哥球會協助清理水浸一事，郭回應稱當時「康文署看着我哋處理水浸問題」，並指其他不便再回應；至於日後若有需要，球會亦會幫忙確保場地不受水浸或打風影響。

城規會本月下旬將舉辦閉門會議商討，並於11月底法定限期屆滿前，把草圖呈交特首會同行會核准。