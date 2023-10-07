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港聞二

1281頁超上限一倍 初選案控方陳辭「打回頭」

【明報專訊】「35+」初選案的審訊踏入尾聲，暫定下月27日繼續。據了解，律政司本周二（3日）呈交長達1281頁的書面結案陳辭，超出頁數上限約一倍。法官陳慶偉昨將陳辭發還予控方，要求控方在兩星期內刪減至指定頁數，重新提交。據悉控方提交的書面陳辭之中，近半內容為附件（appendix），包括控方證人供辭重點和初選時序表等。律政司回覆查詢表示，不會對案件細節評論。

附件佔半 涵控方證人供辭

初選案47名被告面對《港區國安法》串謀顛覆國家政權罪，不認罪16人早前完成115天審訊，案件踏入結案陳辭階段。據了解，控方於提交書面陳辭的限期當晚，呈交1281頁的陳辭，其中約650多頁為結案陳辭的正文，包括控辯雙方案情、證供分析要點，以及本案適用的法律原則和案例等。

餘下約600多頁則為附件，其中控方傳召的「從犯證人」、認罪被告區諾軒之供辭摘要長達約219頁；其餘兩名控方證人趙家賢和鍾錦麟的供辭摘要，分別約114頁和11頁。附件亦列出呈堂facebook帖文等證據。

限兩周內刪減

據悉，辯方法律團隊近日向法官投訴，指控方結案陳辭超出頁數限制。審理本案的國安法指定法官陳慶偉遂於昨日中午發信，下令發還（return）控方原有的陳辭，着控方重新遞交陳辭。

案件今年8月審至尾聲，法官指示控辯雙方呈交書面結案陳辭，每名被告的陳辭頁數不得超過35頁。換言之，以每人最多呈交35頁計算，16名被告的陳辭上限合共為560頁，控方整份陳辭的頁數不得超出560頁，1281頁已超出上限約1.2倍。目前法官下令控方提交陳辭的限期延後兩星期，辯方提交陳辭的限期亦順延，意味辯方須於11月底呈交陳辭。司法機構網頁昨顯示，案件將於11月27日開庭續審，預料控辯雙方將進行口頭結案陳辭。

【案件編號：HCCC 69/22】

（港區國安法）

相關字詞﹕律政司 高等法院 結案陳辭 串謀顛覆國家政權罪 民主派初選案 港區國安法

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