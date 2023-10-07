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港聞二

輸入煽動刊物首控 文員收「羊村」囚4月 英國寄港 官：變相助長海外出版

【明報專訊】繼「羊村」繪本被法庭裁定為煽動刊物，男文員代收從英國郵寄到港的18本「羊村」繪本，昨在西九龍裁判法院承認輸入煽動刊物罪，判囚4個月，為以輸入煽動刊物罪提控的首案。國安法指定法官、總裁判官蘇惠德認為，繪本以狼比喻中央，旨在抹黑醜化中央為邪惡橫蠻，若向年幼者滲透煽動想法，可造成跨代影響；跨境輸入刊物亦助長海外人士繼續出版。

稱受指示 事後參與國安活動

辯方求情稱，被告梁俱銘（38歲）沒政治聯繫，他按上司指示收包裹，參與角色低，涉案3套書數量少，無證據分發他人，屬於「自用」。被告本身無意煽動，事後參與國安活動，他在求情信承認有不可推卸的責任，明白做錯一步就會後悔一世，今後痛定思痛。

官：對象年幼 可致跨代影響

蘇官判刑指出，刊物對象年紀低至4歲兒童，罪責應為較重，內容以社會事件作骨幹並抹黑中央，意圖散播仇恨。如果煽動想法在年幼一輩植根滲透，可萌芽及影響下一代。蘇官又稱，涉案刊物均具煽動性質，被告明知並伙同他人跨境輸入刊物，變相助長海外人士繼續出版、危害國安。蘇官稱不見刊物有收藏價值，被告或另有目的，但接納他非始作俑者，以6個月為量刑起點，僅就認罪減刑。

案情指出，香港言語治療師總工會5人就出版《羊村守衛者》、《羊村十二勇士》、《羊村清道夫》繪本，去年被裁定串謀發布煽動刊物罪成。今年3月7日，海關截查從英國寄港予John Choi的包裹。翌日，警方喬裝人員將載有上述3書等包裹送到貸款公司，由被告代收。

包裹內另有3本煽動繪本（見表），《羊村投票日》講述「35+」初選案，《羊村建築師》關於「六四紀念館」被移除、有書本違反國安法，而《羊村日報》指涉黎智英蘋果案和立場案。

手機信息見討論用化名避查

同月13日，警員上門檢獲涉案書本，被告被捕後在警誡下稱「我唔係John Choi」，即蔡榮達、Pan Choi，他只幫舊同事收件，「完全唔知」書本內容。惟被告手機信息顯示，蔡準備寄出書本時，被告回覆稱會向國安舉報對方；兩人討論避過截查，決定用化名作為收件人。

翻查資料，律政司2020年首次以《刑事罪行條例》第10條的煽動罪行，控告人民力量譚得志發表煽動文字等罪；至於本案則為首度以輸入煽動刊物罪提控。

【案件編號：WKCC 3769/23】

相關字詞﹕法庭 輸入煽動刊物罪 羊村繪本案

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