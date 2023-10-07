明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

「機艙老鼠」偷卡伙酒舖套錢

【明報專訊】油尖警區今年8至9月接獲8宗信用卡在機場被盜報案，發現一個「機艙老鼠」集團在航班上偷取財物，再於尖沙嘴中港城一酒舖做虛假交易，每宗由1.2萬至5.8萬元不等，共涉62萬元，實際上並無購買商品。警方周三拘捕7男2女（28至51歲），包括一名保險經紀，疑協助內地客人交保費，另涉洗黑錢。

拘9人涉62萬元 主要東南亞航班

被捕者均屬中國籍，涉嫌盜竊、以欺騙手段取得財產、處理贓物罪及洗黑錢，其中2男1女獲准保釋，11月中旬向警方報到。警方亦檢取銀行發出的支付機（POS機）及約300支洋酒。據悉該集團自8月初活躍，案件涉不同航空公司、不同目的地，但主要往來東南亞及早上航班，有被捕人從馬來西亞來港，翌日轉往泰國，警方形容集團「好揼本」。據了解，成員以兩人一組行事，沒寄艙行李，航班抵埗後立即離開機場交易，卡主有可能仍在機場且未發現遺失卡，有信用卡被簽帳逾20萬元。

警方發現，涉案酒舖收銀機庫存紀錄與實際庫存不符，負責人可自行輸入酒的數目，收銀機即連接POS機作相應銀碼及假交易紀錄，POS機亦顯示大量不成功交易，其後交易金額會降低，相信為避免銀行向卡主發出驗證碼。賊人完成交易後可獲拆帳，報酬約數千元。警方另調查被捕酒舖老闆，其帳戶年半內有逾6000多萬元往來，主要來自內地，亦有來自柬埔寨、馬來西亞等，金額與酒舖生意規模不符。

大量不成功交易 壓低價碼免發驗證

警方稱，酒舖老闆本身是保險經紀，紀錄中見到有個人內地户口資金流入，不排除協助內地客人轉交保費。警方表示，2016年起銀聯卡限制內地人購買投資保險，不少保險經紀利用自己銀行户口轉錢或地下錢莊協助客人交保費，稱相關操作屬高風險，有可能觸犯洗黑錢。

警方機場警區今年首9個月接獲74宗有關財物求助，其中13宗為機艙盜竊，涉款48萬元，拘捕3人，其中一人定罪後判監8個月。警方稱，賊人會趁乘客休息時打開機頂行李櫃搜掠，或短暫取走乘客的行李盜竊，再將行李放回原位，呼籲市民將貴重物品隨身。

相關字詞﹕盜竊罪 機艙老鼠

上 / 下一篇新聞

兩周訪查紅山14屋 13涉佔地僭建 上月首階段執管涉10戶 4未入屋待業主安排
兩周訪查紅山14屋 13涉佔地僭建 上月首階段執管涉10戶 4未入屋待業主安排
小犬逼近今明風勢增強 天文台：評估需否發更高警號
小犬逼近今明風勢增強 天文台：評估需否發更高警號
黃金周7天100萬內地客訪港 零售：旅客生意僅升一兩成
黃金周7天100萬內地客訪港 零售：旅客生意僅升一兩成
男拔中六生周三午膳離校後失蹤 最後露面石門站 近日稱學業受壓
男拔中六生周三午膳離校後失蹤 最後露面石門站 近日稱學業受壓
販毒冤案 被質疑因「安家費」爭執卸責律師 馬家健否認
販毒冤案 被質疑因「安家費」爭執卸責律師 馬家健否認
輸入煽動刊物首控 文員收「羊村」囚4月 英國寄港 官：變相助長海外出版
輸入煽動刊物首控 文員收「羊村」囚4月 英國寄港 官：變相助長海外出版
1281頁超上限一倍 初選案控方陳辭「打回頭」
1281頁超上限一倍 初選案控方陳辭「打回頭」
反對高球場修訂用途 原居民：未交代如何祭祖
反對高球場修訂用途 原居民：未交代如何祭祖
沙特阿美高球賽 好手雲集球迷驚喜
沙特阿美高球賽 好手雲集球迷驚喜
涉潑水節射警員記者 3男保釋
涉潑水節射警員記者 3男保釋
多拘一疑JPEX成員 檢林寶堅尼 許正宇：正式監管穩定幣前 不容零售
多拘一疑JPEX成員 檢林寶堅尼 許正宇：正式監管穩定幣前 不容零售
涉瞞洪門宴前行蹤 王詩雅獲撤4罪續控4罪
涉瞞洪門宴前行蹤 王詩雅獲撤4罪續控4罪
涉開空殼公司洗6億黑錢 拘找換店3姊弟
涉開空殼公司洗6億黑錢 拘找換店3姊弟
傷人野豬逃山 漁署附近設器捕豬「人道處理」
傷人野豬逃山 漁署附近設器捕豬「人道處理」
菲籍漢認屢性侵親女囚50月 女有自殺念頭
菲籍漢認屢性侵親女囚50月 女有自殺念頭
警涉三狎女童12月再訊 二人為親戚
警涉三狎女童12月再訊 二人為親戚
「三會」屬地區委會界別選民 羅健熙：憂直選不可查「間選名冊」
「三會」屬地區委會界別選民 羅健熙：憂直選不可查「間選名冊」
向「醫生候召」補償徵稅 稅局終極上訴擇日宣判
向「醫生候召」補償徵稅 稅局終極上訴擇日宣判
歷生育問題婦女 44%精神健康受損
歷生育問題婦女 44%精神健康受損
工字鐵傾側壓傷 工人困地道一小時
工字鐵傾側壓傷 工人困地道一小時
工程師學會：減密閉工程風險 可裝氣體探測器
工程師學會：減密閉工程風險 可裝氣體探測器
九市速遞：白雲站趕工爭年底竣 國慶長假衝刺 將駁24鐵路線
九市速遞：白雲站趕工爭年底竣 國慶長假衝刺 將駁24鐵路線
九市速遞：騰訊百度地圖App 可查深放心消費商戶
九市速遞：騰訊百度地圖App 可查深放心消費商戶
九市速遞：羅湖增免費接駁巴士線 3路通五大商圈
九市速遞：羅湖增免費接駁巴士線 3路通五大商圈
九市速遞：橫琴試推客貨車「一地一檢」 兩分鐘通關
九市速遞：橫琴試推客貨車「一地一檢」 兩分鐘通關
九市速遞：佛山月尾辦音樂節 Supper Moment五條人出演
九市速遞：佛山月尾辦音樂節 Supper Moment五條人出演
九市速遞：穗第三季寫字樓空置微升 租金跌1.7%
九市速遞：穗第三季寫字樓空置微升 租金跌1.7%
灣區手記：醫養一體 ／文：尚東美
灣區手記：醫養一體 ／文：尚東美
公僕3文書職系全年招聘 稱退休高峰期 設招聘中心處理
公僕3文書職系全年招聘 稱退休高峰期 設招聘中心處理
前EO涉放淫照 辯方質疑未睹拍片 事主：偷拍喎
前EO涉放淫照 辯方質疑未睹拍片 事主：偷拍喎
警檢2700萬元大麻花海洛英拘3人
警檢2700萬元大麻花海洛英拘3人
查迎新營風化事件 港大：未發現學生吸毒
查迎新營風化事件 港大：未發現學生吸毒
議員質疑公民科DSE評分準則含糊
議員質疑公民科DSE評分準則含糊
議員倡修例 強制的士裝電子支付
議員倡修例 強制的士裝電子支付
【Emily】監警會與王沛詩做拍檔 陳振英獲委任港大校委
【Emily】監警會與王沛詩做拍檔 陳振英獲委任港大校委
【Emily】民建聯晚宴 李慧琼金嗓子籌得300萬
【Emily】民建聯晚宴 李慧琼金嗓子籌得300萬
【Emily】豎立22年 杏花邨站外女神鐘像清拆
【Emily】豎立22年 杏花邨站外女神鐘像清拆
【Emily】匡智會松嶺村擴建完 服務額：200變1100
【Emily】匡智會松嶺村擴建完 服務額：200變1100