「機艙老鼠」偷卡伙酒舖套錢

拘9人涉62萬元 主要東南亞航班

被捕者均屬中國籍，涉嫌盜竊、以欺騙手段取得財產、處理贓物罪及洗黑錢，其中2男1女獲准保釋，11月中旬向警方報到。警方亦檢取銀行發出的支付機（POS機）及約300支洋酒。據悉該集團自8月初活躍，案件涉不同航空公司、不同目的地，但主要往來東南亞及早上航班，有被捕人從馬來西亞來港，翌日轉往泰國，警方形容集團「好揼本」。據了解，成員以兩人一組行事，沒寄艙行李，航班抵埗後立即離開機場交易，卡主有可能仍在機場且未發現遺失卡，有信用卡被簽帳逾20萬元。

警方發現，涉案酒舖收銀機庫存紀錄與實際庫存不符，負責人可自行輸入酒的數目，收銀機即連接POS機作相應銀碼及假交易紀錄，POS機亦顯示大量不成功交易，其後交易金額會降低，相信為避免銀行向卡主發出驗證碼。賊人完成交易後可獲拆帳，報酬約數千元。警方另調查被捕酒舖老闆，其帳戶年半內有逾6000多萬元往來，主要來自內地，亦有來自柬埔寨、馬來西亞等，金額與酒舖生意規模不符。

大量不成功交易 壓低價碼免發驗證

警方稱，酒舖老闆本身是保險經紀，紀錄中見到有個人內地户口資金流入，不排除協助內地客人轉交保費。警方表示，2016年起銀聯卡限制內地人購買投資保險，不少保險經紀利用自己銀行户口轉錢或地下錢莊協助客人交保費，稱相關操作屬高風險，有可能觸犯洗黑錢。

警方機場警區今年首9個月接獲74宗有關財物求助，其中13宗為機艙盜竊，涉款48萬元，拘捕3人，其中一人定罪後判監8個月。警方稱，賊人會趁乘客休息時打開機頂行李櫃搜掠，或短暫取走乘客的行李盜竊，再將行李放回原位，呼籲市民將貴重物品隨身。