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港聞二

男拔中六生周三午膳離校後失蹤 最後露面石門站 近日稱學業受壓

【明報專訊】拔萃男書院中六男學生曾憲哲（Matthew）周三中午離開學校後失蹤，最後露面時間為當日下午約1時半於石門港鐵站。曾母稱兒子近日曾透露有學業壓力，她在網上呼籲若見到疑為曾憲哲者可直接打招呼，「告訴他爸爸媽媽很愛他、很掛念他」，又說最重要是拍照，否則難確認身分。拔萃男書院有舊生自發尋人。

百舊生尋人 母籲見相似者打招呼

曾母昨黃昏向本報表示，不少人自發協助尋人，亦收到很多信息，有人周四稱在茅湖山附近見到類似身影，「講得出係著咩校服」，惟因沒照片，難確認身分，距兒子最後露面亦已有一段時間，估計可能已離開石門，她說現時沒有方向，只能「周圍搵」。她呼籲市民如發現疑似曾憲哲，最好直接打招呼詢問是否「曾憲哲Matthew」，並借電話予他致電曾母；如對方已不省人事，亦可拍照記錄並聯絡。

警查CCTV無發現 疑行向第一城

曾母昨晚表示，警方看過石門港鐵站一帶閉路電視片段，沒有發現，懷疑他在該站B出口過橋向沙田第一城方向行走。

曾母說，兒子周三上課時未見異樣，午膳時帶同銀包及八達通離校，電話、書包等財物則留在課室，暫只能靠八達通紀錄尋人，過往「無試過咁樣走咗去」。她說兒子是應屆DSE考生，曾透露有學業壓力，近兩日受胃痛困擾，未能入眠，原定當日覆診。她續稱，曾憲哲為龍舟隊長，會到城門河訓練，但當日沒訓練，家人平日有行山習慣，但不算高手。

馬鞍山多處郊野公園及行山徑已張貼相關尋人啟事，警方昨在石門站一帶持曾憲哲的照片向街坊了解，另有男拔舊生自發派傳單尋人。有舊生向傳媒稱，周四晚已有百多名舊生協助尋人，希望可在黃金72小時內找到Matthew。

男拔校長鄭基恩回覆查詢稱，校方跟家長和警方一直保持緊密聯絡，懇請任何有憲哲消息的人與警方聯絡，亦呼籲大家為他祈禱，祈求基督保守他平安回家。

教育局稱，該校已啟動危機處理機制，局方會與學校保持聯絡，提供協助。​

失蹤時穿校服 或戴黑色口罩

失蹤的曾憲哲身高約1.63米、110磅、瘦身材、黃皮膚、方面形及短黑髮，最後露面時身穿短袖白恤衫（配有校章）、黑色長褲、黑色皮帶、黑色皮鞋，可能戴黑色口罩。曾母在網上發文，稱兒子最後於周三下午1時27分從石門地鐵B出口出閘，呼籲攀山者及街坊留意，如有失蹤者消息，可聯絡曾母（5191 3815）或警方港島總區失蹤人口調查組（2860 1040 / 9886 0034）。

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