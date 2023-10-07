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黃金周7天100萬內地客訪港 零售：旅客生意僅升一兩成

【明報專訊】內地中秋連國慶8天「十一黃金周」長假昨日結束，入境處數據顯示，首7天累計逾100萬內地客訪港，達旅議會預期。不過，香港零售管理協會主席謝邱安儀總結黃金周零售業市况時指出，她收集業界黃金周首5天數據，生意雖較前一周整體錄得升幅，但低於預期，生意額升幅不及人流，形容「旺財未必與旺丁同步」。旅遊業界立法會議員姚柏良表示，以往內地客多在港買奢侈品，現時着重體驗文化，消費模式更多元，故對零售業界衝擊較大；又承認因「夜繽紛」措施是短時間內推出，對內地客宣傳較少，故對帶動黃金周人次及消費未見顯著作用，惟認為夜繽紛可作起步點帶旺本港氣氛，吸引旅客過夜高消費。

入境處數據顯示，黃金周首7天共錄得約100.8萬名內地客入境，佔整體入境約285萬人次約35%，當中10月1日最多內地人訪港，入境人次177,770（見表）。

家具家品鐘表珠寶升幅較顯著

謝邱安儀昨在港台《千禧年代》表示，協會收集業界由中秋節（9月29日）至本周二（3日）的數據，生意比前一周同期整體錄得升幅，但低於預期，遊客生意整體僅錄得一兩成升幅，本地市場則錄得單位數的升幅至「低雙位數」的跌幅，相信受市民假期外遊和北上消費影響，當本地與遊客生意「拉勻」後，大部分零售商均覺得生意只是「一般或比一般好啲」。她指，僅家具、家品及鐘表珠寶等個別行業，在本地市場及遊客市場分別錄得逾兩成及六成升幅，但都是與個別因素有關，如金價回落、自由行帶動等。

對比今次黃金周與早前五一黃金周，謝邱安儀稱感覺前者首數天生意較五一好，惟其後數日「相差無幾」、「停手拉平」，對比2018年則仍有差距。至於政府推動夜經濟措施有否幫助，她形容「有好過冇」，相信一定有幫助，否則業界生意或「比一般更差」。

姚柏良分析，內地客在港旅遊模式已轉變，以往大部分均為大量採購奢侈品的高消費旅客，現時着重體驗本港文化。他強調「周圍行街食嘢都會消費」，整體在港消費金額未必下降，但因消費渠道更多元，故零售業界或感覺未見生意上升。

姚柏良：夜繽紛宣傳少 未見直接帶動

被問到政府在黃金周期間推出夜繽紛、惟業界未反映對生意有很大幫助，姚同意因措施在短時間內推出，宣傳較少，未見直接帶動作用，惟措施可作起步點，營造本港熱鬧氣氛，吸引今年第四季時更多旅客留港過夜高消費。

對於黃金周有多少旅客留港，姚柏良稱據其了解酒店入住率達九成。香港旅遊業賓館聯會主席劉功成則稱，以往十一黃金周在有水貨客下，賓館訂房量可爆滿，但當局近期大力打擊水貨客，今年十一訂房量僅較平時多三四成，形容十一對大部分賓館幫助不大，僅少數本已受歡迎、「有客路」的賓館生意上升。

相關字詞﹕姚柏良 謝邱安儀 十一黃金周

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