小犬逼近今明風勢增強 天文台：評估需否發更高警號

署理保安局長卓孝業昨午主持跨部門會議，運輸及物流局、土拓署等14個政策局和部門代表出席，聽取天文台代表對小犬的最新評估。各代表同時匯報颱風來臨前已執行的防備工作和部署的應變計劃。保安局會在8號烈風信號發出前或緊急情况下，啓動緊急事故監察及支援中心，統籌部門部署及資源調配。

小犬昨晚9時集結在香港東南偏東約230公里，中心附近最高持續風速達每小時145公里。根據昨晚移動途徑預測，熱帶氣旋級別明日會由颱風降至強烈熱帶風暴，但因東北季候風共同影響，本港風力持續增強，普遍地區將逐漸吹強風，高地間中吹烈風。

天文台預計小犬未來兩三日橫過廣東沿岸海域，受小犬雨帶及季候風影響，今日至下周初廣東沿岸風勢頗大，有狂風驟雨。

天文台前台長林超英昨在社交平台發文，籲市民「切勿放鬆對小犬的戒備」，稱小犬過了台灣後一度減弱，但其風眼昨午重新形成，小犬依然是颱風且繼續移近，「不要給眼前的安靜欺騙」。