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小犬逼近今明風勢增強 天文台：評估需否發更高警號

【明報專訊】颱風「小犬」逼近本港，天文台昨午5時40分改發3號强風信號，昨晚指至少維持至今晨8時；小犬繼續以颱風強度穩定地向西移近珠江口一帶，本港今明兩日風勢增強，部分地區尤其南部可能吹烈風。天文台稱會視乎小犬強度、移動速度，以及與其相關烈風區與香港的距離，評估需否發出更高熱帶氣旋警告信號。

署理保安局長卓孝業昨午主持跨部門會議，運輸及物流局、土拓署等14個政策局和部門代表出席，聽取天文台代表對小犬的最新評估。各代表同時匯報颱風來臨前已執行的防備工作和部署的應變計劃。保安局會在8號烈風信號發出前或緊急情况下，啓動緊急事故監察及支援中心，統籌部門部署及資源調配。

小犬昨晚9時集結在香港東南偏東約230公里，中心附近最高持續風速達每小時145公里。根據昨晚移動途徑預測，熱帶氣旋級別明日會由颱風降至強烈熱帶風暴，但因東北季候風共同影響，本港風力持續增強，普遍地區將逐漸吹強風，高地間中吹烈風。

天文台預計小犬未來兩三日橫過廣東沿岸海域，受小犬雨帶及季候風影響，今日至下周初廣東沿岸風勢頗大，有狂風驟雨。

天文台前台長林超英昨在社交平台發文，籲市民「切勿放鬆對小犬的戒備」，稱小犬過了台灣後一度減弱，但其風眼昨午重新形成，小犬依然是颱風且繼續移近，「不要給眼前的安靜欺騙」。

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