兩周訪查紅山14屋 13涉佔地僭建 上月首階段執管涉10戶 4未入屋待業主安排

屋宇署及地政總署上月22日展開聯合巡查行動，先巡查的10間獨立屋中，當局截至昨日成功進入其中6間視察蒐證，全數確認涉非法佔用政府土地及僭建，其餘4間的業主則已聯絡政府安排陸續視察（包括早前成功申請手令的1間）。

此外，當局10月4日再展開行動，截至昨午涉及24間獨立屋，成功進入8間，初步懷疑當中最少7間涉非法佔用政府土地或僭建，確實數目待核實；另外14間的業主已聯絡政府安排視察，餘下兩間當局需向法庭申請手令和行使權力，以入屋視察蒐證。

政府：會發清拆令 下周續聯合行動

政府發言人表示，屋宇署和地政總署會發出清拆令或通知，要求業主拆除違例建築物及停止佔用政府土地，屋宇署及地政總署下星期會繼續聯合行動，分批巡查其餘懷疑違規的臨海獨立屋。此外，有關部門會蒐集和整理證據，不排除在諮詢法律意見後對上述個案的涉事人，包括業主、參與僭建工程的專業人士和承建商等，採取進一步檢控行動。

當局表示，收到清拆令的業主須拆除違例建築物，包括委任註冊建築人員提交修繕建議書及建築圖則，以及取得屋宇署批准及同意後根據批准圖則修復樓宇受影響部分；工程須於命令發出日起計90天內展開及150天內完成，屋宇署亦會將命令送達土地註冊處在業權註冊紀錄登記（俗稱釘契）。

另外，地政總署亦向相關業主發出通知，飭令佔用人拆除構築物及停止佔用土地，有關者須於通知發出起30天內提交拆卸方案供審批，並須於通知發出起150天內完成拆卸。

早前有消息向本報透露，視乎巡查進展，兩部門或分開執法，地政總署可據高空拍攝圖片，短期內向非法佔用官地的約40間獨立屋採取執法行動；惟現時兩部門維持聯合行動，消息昨稱此乃當局決定。

江玉歡不意外結果：反映隻眼開隻眼閉

立法會發展事務委員會委員江玉歡認為，10月4日展開的巡查速度加快並不意外，因巡查的獨立屋屋型類似，相信巡查人員經數次經驗累積，「工多藝熟」，期待政府繼續以此速度巡查。她又表示，對於今次大部分入屋的獨立屋都涉僭建和非法佔用官地結果不感意外，反映政府一直對全港獨立屋僭建問題「隻眼開隻眼閉」，敦促當局考慮提高罰則和檢視執法行動。

立法會發展事務委員會委員林筱魯則認為，兩部門一同入屋視察是必須，因有可能霸佔官地的情况未能完全在航拍顯示，例如在政府土地下層僭建等，必須靠入屋仔細調查才能確認，並全面蒐證。林又表示，巡查速度快慢並非重點，相信業主不能短期內還原有關僭建物，關鍵是政府是否能就有關違建問題作持續及具阻嚇力的檢控。

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