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港聞二

【Emily】問AI「星港係咪對手」？ 李嘉誠：答案幾有意思……

【明報專訊】久未公開露面嘅長實資深顧問李嘉誠，為李光耀百歲冥誕錄製一段約5分鐘嘅片段，前日（4日）喺新報業媒體旗下《聯合早報》、《海峽時報》同《商業時報》合辦嘅「亞洲前瞻峰會2023」播放。片段所見，誠哥精神奕奕，雙眼炯炯有神，仲話自己最近用手機玩人工智能，問AI「香港同新加坡係咪競爭對手？」

勸李光耀從商 反被勸從政

片段中95歲嘅李嘉誠細說同李光耀生前相處點滴。佢話同李光耀1967、1968年左右喺香港首次見面，對李光耀嘅印象係一個對新加坡有「使命感」嘅人物，特別當時亞洲背景複雜，加上經濟困難，「要喺無選擇嘅現實，為未來創造無限可能」，讚賞李光耀實在唔簡單。佢憶述有一次同李光耀共進晚餐，席間向李光耀討論對經濟同商業嘅睇法嗰陣，佢同李光耀講「不如你從商」，李光耀回應話「不如你從政」，語畢大家哄堂大笑。誠哥講述呢段往事嘅時候亦面帶笑容。

李嘉誠又分享佢對新加坡同香港兩地嘅睇法，話最近用手機玩AI，問「香港同新加坡係咪競爭對手？」AI就回答話兩地係「競爭與合作的混合體」，李嘉誠話答案「幾有意思」。佢補充話香港同新加坡都係一個「傳奇」，香港由漁港蛻變成國際金融中心，新加坡就由南洋一個海港變成國際都會，兩地都有好多相似之處，可以互相學習。

李嘉誠亦為李光耀辯護，話時下年輕人或者覺得李光耀建立或設計嘅，係一個嘅「頭上金剛圈」，認為可以「人性化一啲」，但佢表示特定年代有相應歷史背景，既改善人民衣食住行又打造未來就係「最人性化嘅操作」。李嘉誠十分佩服李光耀，亦給予唔少支持，例如李光耀曾希望培養亞洲公共服務人才，李嘉誠基金會就贊助咗李光耀公共政策研究院。

相關字詞﹕李光耀 李嘉誠

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