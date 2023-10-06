政總暴動23人囚28至50月 官：被告如鼠前仆後繼墮崖

練官判刑指9．29逾千人參與暴動，示威者掘起路磚，影響交通，又擲汽油彈，與警方對抗。他稱若示威者不滿警方執法，可在警總外示威，而非象徵政府中心的政總，又斥示威者挾高尚理念犧牲整個社會。

斥示威者民主變專制

被告馬詠詩因遺傳健康問題，及案發時只有17歲，判囚28個月；馬君廷、麥嘉恩、曾綺婷及莊美燃囚32個月；梁溢希、關天豐、余景軒、張焯茵、郭瑋峰及呂兆禧囚34個月。練官說梁是中大法律系畢業生，應清楚法律後果。高俊誠、容子朗、黃俊渝、張卓霖及何家俊囚38個月；陳浩天、周梓曦及王皓文囚40個月；劉俊謙囚41個月；姜啓泓囚43個月；不認罪的鄧家樂和樊耀淦分別囚46個月和50個月。

另案10人參與中環11．12「和你lunch」，被控暴動罪及違反禁蒙面法。法官李慶年指暴徒架路障燃火堆、擲油彈等，嚴重滋擾金融中心範圍，又說煽動言論如「好仔唔當差，當差正×街」，行為惡劣。葉嘉朗、鄭學洺及黎柏言判囚31個月兩周；歐榮峰囚40個月2周；楊耀囚48個月；傅之林、潘琬瑩囚36個月；羅翔駿囚42個月；楊麗樺囚33個月2周；吳雅芝囚39個月。

【案件編號：DCCC 113、116/21 & 770/20】

（反修例風暴）