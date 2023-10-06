開公司助侄洗錢19億 電工囚6年8月

警查不到所涉罪案 官驚訝

被告吳榮華（現52歲）承認於2013年10月16日至2014年1月8日，與施亞一串謀透過兩個中銀戶口處理從可公訴罪行所得的得益，涉及分別14.56億港元及5910萬美元（約4.61億港元）。

控方在李官詢問下補充，警方僅追查到其中一筆3.7萬美元（約28.86萬港元）匯款，涉及台灣「網上情緣」騙案，未能追查其他款項涉及什麼罪案。李官判刑時，對警方不清楚背後牽涉的罪案感驚訝，但接納本案的國際元素不嚴重，不同意辯方稱被告對洗黑錢不知情。

無生意紀錄 惟匯款頻繁

案情指被告是鼎鴻貿易有限公司的唯一股東和董事，公司在2013年9月成立，在翌年9月結業。公司在中國銀行擁有兩個戶口，港元戶口在72日內分1591次收取共14.56億元匯款，美元戶口則在50日內分259次接收共5910萬美元匯款，部分匯款在同日向相同戶口發出，平均在匯入的一天內匯出款項。庫務署會計報告指該公司從未有任何商業活動或收入紀錄，與上述匯款不相符。

被告在2015年12月22日被捕，他在警誡下稱，侄女施亞一沒有香港身分證，因此替她成立成衣公司及開設戶口。他不清楚戶口的交易，承認戶口用來匯款，賺取當中的匯率差額，每天會檢查匯款紀錄。他沒有取得相關牌照，亦不曾過問涉及的客戶身分。

【案件編號：HCCC 189/23】