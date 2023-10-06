野豬搭𨋢闖地盤6傷 漁署圍捕逃脫

昨早8時許，一隻野豬衝入灣仔司徒拔道1號前友邦大廈重建地盤的升降機，撞傷5名47至57歲的男工人。據悉野豬當時乘搭升降機上樓，其後突然衝出升降機。警員接報帶盾牌到場圍捕，一名男警員被撞到，腳部受傷。協興建築有限公司回覆稱，事件中5名工友受輕傷，被送往醫院接受治療，一名工友已出院，另外4名受傷工友留院觀察。6名傷者分別被送往律敦治醫院及瑪麗醫院治理。

一警腳部被撞傷

漁護署昨發稿稱，接獲警方轉介後，派出10人專隊帶備繩網及盾牌，到場捕捉野豬，不過最後野豬逃去。人員在警方協助下在附近山林繼續搜索，並設置捕獸器。署方稱，今年漁護署於司徒拔道捕捉及人道處理了8頭野豬，將繼續關注該區野豬的出沒情况。

據漁護署數字，自2021年11月漁護署實施新措施至今，共人道處理超過630頭野豬。野豬滋擾黑點由63個下降至28個，野豬出沒或滋擾報告由2021年超過1400宗降至2022年約1100宗，2023年截至9月則約770宗。野豬傷人個案由前年20宗及去年36宗，減少至今年至今5宗。