冤案馬家健：師爺稱好難打 好灰認罪 按代表律師張曉惠指示 抄口供認自願收毒品

陳強利早前認罪判囚3年。馬家健（現28歲）昨以控方證人身分出庭，確認獲發免予起訴書。

馬供稱，約2013年因工作認識洪智謙，2016年他按洪的指示借出住址接收包裹，被捕後才得知內有毒品。馬憶述父親到收押所探望他時，提及洪的胞弟為自己找律師。陳強利於2017年1月27日西九龍法院地牢會見馬，要求他簽署聘用同意書，有解釋控罪元素、刑期等，被告張曉惠有出席，馬曾表明「唔想坐監，無做過」。

指兩次師爺會面 張在場

馬家健續說，2017年3月3日第二次法院地牢會面中，張曉惠亦有出席。當時陳表示，馬的證供「好有問題」兼前後矛盾，案件「好難打」，相反針對洪的證據薄弱，若「拖埋佢落水」，只會令案情更嚴重，「坐得更加耐」。馬稱相信陳的說話，陳又勸馬家健：「揀個對自己有利嘅決定，就放佢走。」馬聞言覺得「好灰」，因其手機內明明有指證洪的證據，但陳只重複說法，要求馬簽署認罪聲明書，換取控方不提證供起訴洪。

6日後，馬在壁屋懲教所與張曉惠和一名男律師會面，張叫他在白紙上根據文件抄寫口供，「澄清」無受任何人指示收包裹，並帶走「手寫指示」。3月17日最後一次會面，陳強利和女文員將電腦打印的「講稿」給他，以便馬在海關補錄口供時按講稿陳述案情，即他實際上是按「強哥」指示收酬勞。雙方承認事實稱，洪智謙於同日的聆訊中獲撤銷控罪。

稱為減刑願改口讓洪智謙脫罪

馬其後將講稿帶返囚室，而海關最終沒找他補錄口供，但馬稱若海關要求，他也會配合，「因為我係要改口供令單案與洪智謙無關，去幫我減刑吖嘛」。馬補充，陳強利每次給指示時，張曉惠都沒有阻止或反對。

控方指馬家健2017年11月撤回認罪答辯，馬昨解釋，在監房跟囚友談及事件，他們覺得「單案唔應該咁發展」，不應認罪。他思考後覺得「好奇怪」，因案件「唔係完全冇得打，唔係完全冇機會贏」，質疑其律師團隊協助洪洗脫罪名，於是託父親索取法律意見。聆訊今續。

【案件編號：DCCC 37/22】