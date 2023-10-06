明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

冤案馬家健：師爺稱好難打 好灰認罪 按代表律師張曉惠指示 抄口供認自願收毒品

【明報專訊】因企圖販毒被判罪成囚23年的青年馬家健，於服刑5年後上訴得直獲撤罪。律師行「師爺」陳強利涉游說馬認罪，與女大律師張曉惠同被控一項串謀妨礙司法公正罪。大律師否認控罪，昨在區院受審。馬家健供稱，陳強利在會面中稱案件「好難打」，若被告愈多，刑期或更重，他聽了覺得「好灰」，為減刑聽從指示，包括按張曉惠所說在白紙抄寫文件，澄清收包裹是自願。

陳強利早前認罪判囚3年。馬家健（現28歲）昨以控方證人身分出庭，確認獲發免予起訴書。

馬供稱，約2013年因工作認識洪智謙，2016年他按洪的指示借出住址接收包裹，被捕後才得知內有毒品。馬憶述父親到收押所探望他時，提及洪的胞弟為自己找律師。陳強利於2017年1月27日西九龍法院地牢會見馬，要求他簽署聘用同意書，有解釋控罪元素、刑期等，被告張曉惠有出席，馬曾表明「唔想坐監，無做過」。

指兩次師爺會面 張在場

馬家健續說，2017年3月3日第二次法院地牢會面中，張曉惠亦有出席。當時陳表示，馬的證供「好有問題」兼前後矛盾，案件「好難打」，相反針對洪的證據薄弱，若「拖埋佢落水」，只會令案情更嚴重，「坐得更加耐」。馬稱相信陳的說話，陳又勸馬家健：「揀個對自己有利嘅決定，就放佢走。」馬聞言覺得「好灰」，因其手機內明明有指證洪的證據，但陳只重複說法，要求馬簽署認罪聲明書，換取控方不提證供起訴洪。

6日後，馬在壁屋懲教所與張曉惠和一名男律師會面，張叫他在白紙上根據文件抄寫口供，「澄清」無受任何人指示收包裹，並帶走「手寫指示」。3月17日最後一次會面，陳強利和女文員將電腦打印的「講稿」給他，以便馬在海關補錄口供時按講稿陳述案情，即他實際上是按「強哥」指示收酬勞。雙方承認事實稱，洪智謙於同日的聆訊中獲撤銷控罪。

稱為減刑願改口讓洪智謙脫罪

馬其後將講稿帶返囚室，而海關最終沒找他補錄口供，但馬稱若海關要求，他也會配合，「因為我係要改口供令單案與洪智謙無關，去幫我減刑吖嘛」。馬補充，陳強利每次給指示時，張曉惠都沒有阻止或反對。

控方指馬家健2017年11月撤回認罪答辯，馬昨解釋，在監房跟囚友談及事件，他們覺得「單案唔應該咁發展」，不應認罪。他思考後覺得「好奇怪」，因案件「唔係完全冇得打，唔係完全冇機會贏」，質疑其律師團隊協助洪洗脫罪名，於是託父親索取法律意見。聆訊今續。

【案件編號：DCCC 37/22】

相關字詞﹕區域法院 大律師 師爺 律師行職員 串謀顛覆國家政權罪

上 / 下一篇新聞

寄宿特殊校孖仔回家 鬱母侍子3月刀傷自殘 社署個案 團體關注成人宿位輪候時間長
寄宿特殊校孖仔回家 鬱母侍子3月刀傷自殘 社署個案 團體關注成人宿位輪候時間長
JPEX案拘《造星》「酒粒仔」 加密豹賣幣袋鼠高層被捕
JPEX案拘《造星》「酒粒仔」 加密豹賣幣袋鼠高層被捕
警涉兩年三狎女童 停職控3罪
警涉兩年三狎女童 停職控3罪
港隊壁球空手道添1銀1銅 陳善鈺女單決賽飲恨 劉慕裳個人形平上屆成績
港隊壁球空手道添1銀1銅 陳善鈺女單決賽飲恨 劉慕裳個人形平上屆成績
鄧謝配力戰負日本宿敵 港隊雙打三線8強止步
鄧謝配力戰負日本宿敵 港隊雙打三線8強止步
港單車隊1金3銀2銅收官
港單車隊1金3銀2銅收官
亞運快遞：港橋牌隊男團決賽暫領先
亞運快遞：港橋牌隊男團決賽暫領先
今日焦點賽程
今日焦點賽程
民建聯擬44區全參選 立會議員不出戰 陳克勤稱全是愛國者競爭更劇 不訂區會議席目標
民建聯擬44區全參選 立會議員不出戰 陳克勤稱全是愛國者競爭更劇 不訂區會議席目標
澄清「走向執政黨模式」 助政府政策落地
澄清「走向執政黨模式」 助政府政策落地
早前稱沒備存沒權公開 選管會：「曾參選政團」可查三會名冊
早前稱沒備存沒權公開 選管會：「曾參選政團」可查三會名冊
警金鐘站設自助報案機 助配對失物
警金鐘站設自助報案機 助配對失物
劉國勳倡北環線分階段開通 政府考慮
劉國勳倡北環線分階段開通 政府考慮
公屋申報物業 8.8萬戶最遲下月交 羅淑佩：逾期遞表或收樓
公屋申報物業 8.8萬戶最遲下月交 羅淑佩：逾期遞表或收樓
楊祖賜涉佔官地 獲批短租再違規 667呎月租2636元 楊：過去3年委測量師跟進
楊祖賜涉佔官地 獲批短租再違規 667呎月租2636元 楊：過去3年委測量師跟進
居屋超購18倍遜上期 黃碧如稱反應「平穩」
居屋超購18倍遜上期 黃碧如稱反應「平穩」
規劃專員：覆核期間 高球場9.5頃作公園符公益
規劃專員：覆核期間 高球場9.5頃作公園符公益
馬家健認錯說謊 因對自己有利
馬家健認錯說謊 因對自己有利
野豬搭𨋢闖地盤6傷 漁署圍捕逃脫
野豬搭𨋢闖地盤6傷 漁署圍捕逃脫
開公司助侄洗錢19億 電工囚6年8月
開公司助侄洗錢19億 電工囚6年8月
政總暴動23人囚28至50月 官：被告如鼠前仆後繼墮崖
政總暴動23人囚28至50月 官：被告如鼠前仆後繼墮崖
前球員姦少女 囚5年3個月
前球員姦少女 囚5年3個月
初選案林景楠伍健偉認串謀顛覆 控方重讀其他被告案情 官叫停：有子彈早亮出
初選案林景楠伍健偉認串謀顛覆 控方重讀其他被告案情 官叫停：有子彈早亮出
林景楠新聘大狀 浸大主講國安教育
林景楠新聘大狀 浸大主講國安教育
助還押者冒簽法庭文件 外賣員認串謀製假文書
助還押者冒簽法庭文件 外賣員認串謀製假文書
硬件就緒軟件續推 文化產業「收成期」 政府西九4方向4希望 業界倡整合資助成產業動力
硬件就緒軟件續推 文化產業「收成期」 政府西九4方向4希望 業界倡整合資助成產業動力
培育觀眾——M+：藏品詮釋需走近大眾 大館：教育重對話
培育觀眾——M+：藏品詮釋需走近大眾 大館：教育重對話
市場——西九開總部 富藝斯：亞洲客拍賣熾熱
市場——西九開總部 富藝斯：亞洲客拍賣熾熱
人才——畫廊協會：藝術生缺機會 畢業先尋兼職
人才——畫廊協會：藝術生缺機會 畢業先尋兼職
連結——白雙全：拓大眾想像 小組織媒體貢獻大
連結——白雙全：拓大眾想像 小組織媒體貢獻大
策展——大館倡借鏡星洲 邀資深策展人育新血
策展——大館倡借鏡星洲 邀資深策展人育新血
台下提問——缺乏收藏知識 如何知藏品價值？
台下提問——缺乏收藏知識 如何知藏品價值？
台下提問——推動文化產業 傳媒可做什麼？
台下提問——推動文化產業 傳媒可做什麼？
泌尿學會免費篩查 及早發現無病徵個案 20萬中老年料前列腺異常
泌尿學會免費篩查 及早發現無病徵個案 20萬中老年料前列腺異常
調查：逾九成機構稱過去半年請人難
調查：逾九成機構稱過去半年請人難
推貨車撞入舖 Tesla司機稱失靈
推貨車撞入舖 Tesla司機稱失靈
干擾立會囚7周 尹兆堅撤上訴即服刑
干擾立會囚7周 尹兆堅撤上訴即服刑
潮行GBA：「南頭古城」改造 老屋新店交叉 再成雙年展場地 研免過度「景觀化」
潮行GBA：「南頭古城」改造 老屋新店交叉 再成雙年展場地 研免過度「景觀化」
潮行GBA：話你知：博物館強調與港關係
潮行GBA：話你知：博物館強調與港關係
灣區手記：兩地拼音 ／文：尚東美
灣區手記：兩地拼音 ／文：尚東美
【Emily】問AI「星港係咪對手」？ 李嘉誠：答案幾有意思……
【Emily】問AI「星港係咪對手」？ 李嘉誠：答案幾有意思……
【Emily】政總打流感針 大合照唔多齊人
【Emily】政總打流感針 大合照唔多齊人
【Emily】話公路單車「輸在起跑線」  田北辰倡欣澳建場
【Emily】話公路單車「輸在起跑線」  田北辰倡欣澳建場
【Emily】民建聯提25政策鼓勵生育 倡流產假
【Emily】民建聯提25政策鼓勵生育 倡流產假
【Emily】青聯拉隊去海南 「專心」諗大計
【Emily】青聯拉隊去海南 「專心」諗大計
【Emily】何敬康「25歲牛一」 新民黨友驚喜慶生
【Emily】何敬康「25歲牛一」 新民黨友驚喜慶生