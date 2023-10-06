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港聞

港聞二

規劃專員：覆核期間 高球場9.5頃作公園符公益

【明報專訊】政府上月收回粉嶺高球場170公頃中的32公頃（下稱舊場）用地，交康文署管理。城規會昨就有關土地用途的進一步申述舉行第二場公聽會，會上多名城規會委員要求代表規劃署的規劃專員澄清，政府將擬建屋的9.5公頃土地，由「住宅（甲類）」暫修訂為「未決定用途」下，是否容許繼續高爾夫球活動。粉嶺、上水及元朗東規劃專員陸國安表示，修訂後不排除可用作高球場，但作為土地擁有人的政府表明無意用作高球場，並引述康文署及旅發局認為，在等待球會就環評報告提出的司法覆核期間，現時用作公園提供不同類型活動給最多公眾人士使用，最符合公眾利益及期望。

公聽會第二場 10申述9反建屋

昨日公聽會共有10人出席申述意見，當中9人反對高球場建屋，包括以個人身分出席的香港哥爾夫球會副會長呂慶耀及全國政協委員、立法會前議員劉炳章等。劉炳章首先發言，他認為政府由最初拒絕建屋至建議建屋，及後又多次改變建屋計劃，並缺乏紮實可行的研究報告，予人感覺好像勉強支撐着上屆政府，「一個好具爭議性又未經心思熟慮的決定」。

劉炳章指計劃屢改 如強撐上屆政府

劉炳章稱，有人說高球場建屋可快速解決本港迫切房屋需求，惟他認為本港有更好、更大、更快的土地供應，北部都會區亦已加大容積率，質疑當局堅持在高球場用地建屋是否民粹主義、不科學及不顧本港整體利益。

呂慶耀籲收窄「未決定」範圍 專員：冀留彈性

沙特阿美石油團體系列賽今起至周日在粉嶺高球場舉行，呂慶耀認為賽事反映高球可作為引入外資的平台，建議城規會委員考慮收窄「未決定用途」範圍，以保持土地用作適合本港長遠發展的用途。陸國安回應稱，高院早前批出暫緩執行令，但不影響土拓署展開為履行環評報告批准條件所做的房屋密度和佈局檢討，當局冀保留彈性，以應對直至明年5月司法覆核有結果前可能出現的不同情况，故認為毋須再收窄範圍。

公聽會上多名申述意見者提及香港高球選手許龍一於亞運男子個人賽摘金，女將陳芷澄亦於女子團體賽取得佳績，促政府保留用地作高球場，讓下一代繼續享用。城規會委員何鉅業關注球會在缺少舊場8個球洞下可否繼續培訓球手，呂慶耀則說政府收回舊場後，港隊球手訓練時間減少約20%，強調球會將繼續培訓工作。

城規會今日繼續召開公聽會，城規會主席、發展局常任秘書長（規劃及地政）何珮玲昨稱，城規會約於本月下旬內部討論，適時公布決定。

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