居屋超購18倍遜上期 黃碧如稱反應「平穩」

新一期居屋首10個中籤號碼，按序為92、31、59、78、01、36、20、68、69、48；「白居二」首10個中籤號碼則為31、08、27、38、83、71、20、80、95、58。有關號碼是「申請書編號」最後兩個數字。

房委會預計，明年第一季開始就今期居屋揀樓及向白居二成功申請者發出申領「購買資格證明書」批准信。

黃碧如形容現時本港經濟環境「麻麻哋」，息口亦增加不少，但居屋申請仍錄得超額近18倍，反映市場對居屋需求仍然平穩。翻查資料，去年推售的上一期居屋涉近9000伙，房委會當時接獲約25.2萬份申請表，超額認購約27倍。

被問到今期居屋項目位置是否不夠理想，黃稱今次居屋地點不錯，有位處市區，亦有近港鐵站，即使元朗朗天苑也有不少大單位，顯示各屋苑均具吸引力。她又說，難以預測未來居屋需求，因為除了項目選址，申請數目亦受多項因素影響。

今期居屋推售6個新屋苑，共涉9154伙，包括啟德啟悅苑；觀塘安楹苑、安麗苑和安樺苑；屯門兆翠苑和元朗朗天苑；同期亦會重售馬鞍山錦駿苑、鑽石山啟翔苑、東涌裕雅苑，以及沙田愉德苑共約50個單位。