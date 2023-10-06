楊祖賜涉佔官地 獲批短租再違規 667呎月租2636元 楊：過去3年委測量師跟進

天線閘門高度超限 收警告信

楊祖賜透過警察公共關係部回覆，已在過往3年委託專業土地測量師依合法途徑跟進事宜，相關土地已獲相關部門批出短期租約。

地署：土地管制已完 無證據相關人士建地台

地政總署稱，該村屋曾涉及未經批准佔用政府土地的情况，西貢地政處採取管控行動後，相關人士於2021年拆除政府土地上的圍牆，並表示有關地台並非由其建造。署方稱，因無足夠證據顯示有關地台由相關人士興建，地政處遂圍封有關政府土地，並立政府土地告示牌，土地管制行動已於2021年底完成。

總署表示，楊祖賜去年8月就該地提出短期租約申請，並表示願意租用公眾通道的地台以符合相關部門要求，地政處諮詢相關部門後，去年底批准移除申請人豎立於政府土地的圍網及政府土地告示牌，同時拆卸部分地台以騰出土地作公眾通道。

總署續稱，地政處以既定程序處理申請，今年6月批出短期租約，公眾可於總署網頁「地理資訊地圖」查閱該租約資料。根據地理資訊地圖，涉事短期租約生效日期為今年6月29日，面積62平方米（約667呎），每月租金2636元，可作私人花園和美化園藝用途，租期先定半年，再按半年續租。